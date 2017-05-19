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Агент: Ари не хочет возвращаться в "Краснодар"

Агент форварда "Краснодара" Ари Оливер Кабрера сообщил, что игрок, выступающий на правах аренды в "Локомотиве", счастлив в московском клубе.

"Переговоры с "Локомотивом"? Сейчас пока нечего говорить по этому делу, нужно дождаться окончания сезона. Могу сказать только, что Ари очень счастлив в России, это один из сильнейших форвардов в РФПЛ. Но он не хочет возвращаться в "Краснодар", - цитирует агента "Спорт день за днем".
Теги: Ари Краснодар
Сегодня, 17:42
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№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:19) #
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В Краснодаре все прекрасно. Школа футбольная, Стадион. А вот команды, походу, нет. Микроклимат в семье страдает. Видно много гнилья окружает сам коллектив. Да и в коллективе наверняка говна хватает. Хорошо хоть этот Ари рот не открывает. Наверняка, есть что ему рассказать. Но потом. Как окончательно закончит с футболом в России.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№3 Написал: Вазген Дюпре 61 регион (Сегодня, 19:14) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
не хочет в Краснодар - перейдет в Урал
Регистрация: 4.10.2016
№2 Написал: vvSpartak (Сегодня, 18:27) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Конечно, Ари хочет играть в ЕК


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 17:49) #
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  •  (5)
online

Ну ещё бы он хотел. Всё же трофей завоевал, уйдя оттуда. Тренер там физручилло, а в Локомотиве заслуженный Сёмин. К тому же дрезина будет играть в ЛЕ, а краснодар с большой долей вероятности пролетит мимо еврокубков.
Так что желание Ари вполне обосновано, к тому же, он единственный нападающий у паровозов
Регистрация: 7.05.2017
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