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Агент: Ари не хочет возвращаться в "Краснодар"
Агент форварда "Краснодара" Ари Оливер Кабрера сообщил, что игрок, выступающий на правах аренды в "Локомотиве", счастлив в московском клубе.
"Переговоры с "Локомотивом"? Сейчас пока нечего говорить по этому делу, нужно дождаться окончания сезона. Могу сказать только, что Ари очень счастлив в России, это один из сильнейших форвардов в РФПЛ. Но он не хочет возвращаться в "Краснодар", - цитирует агента "Спорт день за днем".
"Переговоры с "Локомотивом"? Сейчас пока нечего говорить по этому делу, нужно дождаться окончания сезона. Могу сказать только, что Ари очень счастлив в России, это один из сильнейших форвардов в РФПЛ. Но он не хочет возвращаться в "Краснодар", - цитирует агента "Спорт день за днем".
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