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Андрей Бутенко: в России дисквалифицировать за симуляцию в ближайшие пару лет не будут

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал новость о том, что в английской Премьер-лиге будут дисквалифицировать за симуляцию.

"В АПЛ будут дисквалифицировать за симуляцию? Класс! Умницы! Это идея мне по душе. Вообще, симуляция — достаточно пограничное определение: сложно определить, ныряет человек или нет. Плюс травмы в конце матча – когда футболисту начинает вдруг "сводить ногу", если его клуб устраивает счёт на табло. Считаю, что решение АПЛ — существенный, чувствительный шаг в борьбе с этой гадостью. Суть футбола выхолащивается, потому что сегодня игроку нужно достичь цели любыми способами. А грязи становится всё больше и больше. Поэтому у меня была мысль — ввести правило, связанное с якобы травмами: если человек получил повреждение в последние 15-20 минут встречи и не может встать, то его должны унести с поля для оказания помощи и не пускать обратно три минуты! Пусть ему оказывают медицинскую помощь, пусть придёт в себя, ведь нельзя же играть с теми судорогами, которые порой показывают люди.

Я думаю, что эти падения, симуляции, нарушения английская Премьер-лига будет определять в дисциплинарном комитете, он у них вообще работает шикарно. Для них не обязательно решение арбитра по каким-то эпизодам, связанным с правилами игры. Зачастую важно поведение игрока в том или ином эпизоде.

Будет ли у нас такое правило в ближайшее время? В следующие пару лет – точно нет. Хватает и более серьёзных проблем. Но я не сомневаюсь, что мы придём к победе коммунистического труда. Это финальный аккорд, который показывает, что мы добьёмся того, чего хотим. Только вот сколько ждать? Есть такой анекдот: отец говорит сыну: "Сынок, только после того как женишься, ты узнаешь, насколько прекрасна жизнь". — Да, папа? – Да, сынок. Но будет поздно!" Как бы и для нас не было поздно", - цитирует Бутенко "Чемпионат.сом".
Теги: Бутенко
Сегодня, 18:24
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(1)
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:12) #
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Будут ждать пока Дзюба с бомжатни свалит?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№4 Написал: Barmaley (Сегодня, 19:09) #
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Ну тогда и карточки за симуляцию надо отменить, раз другие проблемы есть. а ведь англичане правы. Если игрок катается по полю в ужасных муках несколько минут и тутже всиает и бежит здоровой походкой как ни в чем не бывало. Вот это наверное и есть симуляция.
Регистрация: 17.04.2017
№3 Написал: Sidhe (Сегодня, 18:55) #
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  •  (3)
online

Значит Бздюбе еще 2 года играть


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:46) #
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  •  (1)
online

Симулируйте и дальше! laughing
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 18:40) #
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В АПЛ будут дисквалифицировать за симуляцию? Класс! Умницы! Это идея мне по душе.
Будет ли у нас такое правило в ближайшее время? В следующие пару лет – точно нет. Хватает и более серьёзных проблем.

Дебилы, б...
Регистрация: 28.05.2014
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