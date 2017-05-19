Николас Ломбертс простился с Петербургом и "Зенитом" в образе Петра I

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс, который по окончании сезона перейдет в бельгийский клуб "Остенде", простился с Петербургом и болельщиками сине-бело-голубых на Дворцовой площади северной столицы.Он появился на площади в сопровождении десятков фанатов клуба и "свиты" в костюме основателя Петербурга Петра I и совершил несколько кругов вокруг Александринской колонны. Во время короткого общения с болельщиками 32-летний футболист сказал по-русски: "Спасибо, я вас люблю, я люблю "Зенит".