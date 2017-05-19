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Николас Ломбертс простился с Петербургом и "Зенитом" в образе Петра I

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс, который по окончании сезона перейдет в бельгийский клуб "Остенде", простился с Петербургом и болельщиками сине-бело-голубых на Дворцовой площади северной столицы.

Он появился на площади в сопровождении десятков фанатов клуба и "свиты" в костюме основателя Петербурга Петра I и совершил несколько кругов вокруг Александринской колонны. Во время короткого общения с болельщиками 32-летний футболист сказал по-русски: "Спасибо, я вас люблю, я люблю "Зенит".

ТАСС
Теги: Ломбертс Зенит
Сегодня, 19:37
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13
(4)
№13 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:45) #
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Цитата: Visio
Даже Дзюба

stuck_out_tongue_closed_eyes
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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№12 Написал: Приговор (Сегодня, 20:38) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Visio
У Спортага не будет таких игроков ни когда вот они и завидуют. Даже Дзюба воспитанник и тот убежал из свинарни

Не убежал, а утек, как гиена, поджав хвост из КОМАНДЫ-ЧЕМПИОНА в команду, тренер которой сегодня дал такое "отличное" интервью, валяясь в ногах у журналюг и болел, плач дедушки-румына, да, ну... его в болото..
Регистрация: 5.05.2017
№11 Написал: vit (Сегодня, 20:29) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Visio
У Спортага не будет таких игроков ни когда вот они и завидуют. Даже Дзюба воспитанник и тот убежал из свинарни

скажи честно... ты в парадной сегодня ссал...? об поребрик спотыкался...?


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№10 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:26) #
  • 0
  •  (4)

МИРЧА ЛУЧЕСКУ: "НА НАС ИДУТ ЗЛОБНЫЕ АТАКИ" .. К сожалению, здесь оказалась группа людей, которая с моего первого дня в "Зените" почему-то стала относиться ко мне предвзято. Я 40 лет без пауз работаю тренером. Не знаю, есть ли еще такие тренеры.
sweat_smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№9 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:25) #
  • -4
  •  (10)
online

А где фото этого клоуна в костюме Пети?
Огорчен чувак тем, что Великие вернули себе законное. Бельгиец покидает Питер с очень плохим настроением.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№8 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:23) #
  • -1
  •  (7)

Цитата: Visio
не будет таких игроков ни когда

smile


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№7 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 20:19) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
У Спортага не будет таких игроков ни когда вот они и завидуют. Даже Дзюба воспитанник и тот убежал из свинарни
Регистрация: 17.05.2015
№6 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 20:11) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Алания»
Цитата: Sidhe
..в образе пuдрА smile

Ага, Мазепу раком поставил. А как ещё со свидомыми поступать?...
Регистрация: 3.05.2015
№5 Написал: Hitman (Сегодня, 20:01) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
остановите Коле надо выйти
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: Энтерпрайз (Сегодня, 19:59) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
А че не в образе Карла 12,которому Петя навешал? Или Наполеона,которому Саня навалял?
Регистрация: 3.09.2016
№3 Написал: нетрал (Сегодня, 19:59) #
  • +3
  •  (9)

от идиотов с низу....не ждал ни чего умного...
Регистрация: 26.04.2017
№2 Написал: vit (Сегодня, 19:42) #
  • -12
  •  (20)
online
Болеет за:
«Спартак»
ща опять... потекут реки голубых соплей... это будут плакать наши полуевропейские сограждане...


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 19:40) #
  • -16
  •  (18)

..в образе пuдрА smile


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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