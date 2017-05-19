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Источник: Йоан Молло получит российское гражданство

Полузащитник "Зенита" Йоан Молло получит российское гражданство, сообщает в твиттере журналист RTL Кристиан Оливер.

Отмечается, что это должно произойти 23 мая.

Французский футболист никогда не играл за национальную сборную своей страны, при этом провел шесть матчей за молодежную команду U21.
Теги: Молло Зенит
Сегодня, 22:17
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(1)
№9 Написал: Aligator Ставрополь (Сегодня, 22:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
С какого? Не числа, оно обозначено.


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Я не самый добрый. Но я убью всех кто добрее меня, и стану самым добрым.
Регистрация: 29.11.2011
№8 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 22:46) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: interested
Совершенно неразвитый парень. Кто его будет учить и воспитывать?

Ты на себя сначала посмотри, сильно развитый)))

Цитата: Лечащий Врач
За какие заслуги перед нашим Отечеством?

Видимо, уже имеются юр. основания...
Регистрация: 24.09.2013
№7 Написал: interested (Сегодня, 22:32) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Совершенно неразвитый парень. Кто его будет учить и воспитывать?
Регистрация: 18.10.2013
№6 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 22:30) #
  • +3
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Охренеть, он замуж что ли выходит ?


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№5 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 22:30) #
  • -1
  •  (3)
online

Не петь галльским петухам на земле русской!!!
Регистрация: 15.05.2017
№4 Написал: петя365 (Сегодня, 22:24) #
  • +1
  •  (5)
online

Ядят тя мухи
Одним психичечким Дрипардье больше больше стало - надо его сразу в депутаты избрать всенародно
Регистрация: 7.05.2017
№3 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 22:24) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
За какие заслуги перед нашим Отечеством?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 22:24) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Еще одним питаром в сборной будет больше.
Фоткаться в ванной с Коко и Мамем будет. И главное это ведь все питерское достояние.
Эх.. сохранить бы у бомжей Луческу не след сезон.
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 22:22) #
  • +3
  •  (5)

Боря Моисеев будет вручать наверное.
Регистрация: 2.03.2017
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