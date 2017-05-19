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Жулиано вызван в сборную Бразилии (2)
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Болельщики "Шальке" смогут оплачивать покупки на домашнем стадионе благодаря чипу на клубных майках
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Источник: Йоан Молло получит российское гражданство
Полузащитник "Зенита" Йоан Молло получит российское гражданство, сообщает в твиттере журналист RTL Кристиан Оливер.
Отмечается, что это должно произойти 23 мая.
Французский футболист никогда не играл за национальную сборную своей страны, при этом провел шесть матчей за молодежную команду U21.
Отмечается, что это должно произойти 23 мая.
Французский футболист никогда не играл за национальную сборную своей страны, при этом провел шесть матчей за молодежную команду U21.
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