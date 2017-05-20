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Йоан Молло не планирует получать российский паспорт

Полузащитник "Зенита" Йоан Молло не планирует получать российский паспорт.

"Это не соответствует действительности", - цитирует Молло "Спорт-Экспресс".

Накануне редактор спортивного отдела RTL Кристиан Оливье распространил информацию, согласно которой 27-летний футболист 23 мая должен был получить паспорт гражданина Российской Федерации.
Теги: Молло Зенит
Сегодня, 16:26
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№2 Написал: Sidhe (Сегодня, 17:07) #
  • -6
  •  (6)
online

Нахрена питерскому 3,14дорасу российский паспорт? Чухонский давайте, или украинский!


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№1 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 16:27) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
А с какого куя ему должны были дать наш паспорт то???


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
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