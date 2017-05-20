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Константин Сарсания: думаю, Кокорин ещё может вернуться на прежний уровень

Бывший спортивный директор "Зенита" и "Динамо" Константин Сарсания отметил, что футбольные качества нападающего Александра Кокорина никуда не делись, несмотря на то, что он не был вызван на Кубок конфедераций.

– Кокорин не попал даже в расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций. Верите, что Александр еще вернется на прежний уровень?

– У него есть практически все футбольные качества. Скорость, хорошая работа с мячом, он достаточно крепкий. Все это никуда не делось. Причина, наверное, в голове. Так что, думаю, еще может вернуться.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сарсания Кокорин
Сегодня, 17:17
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8
(1)
№8 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 18:14) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Бавария»
А ему это надо? Газпром платит,мечты сбываются
Регистрация: 20.05.2017
№7 Написал: Sidhe (Сегодня, 18:06) #
  • -2
  •  (2)
online

Сарсания за сегодня уже столько херни наговорил flushed
Какой уровень? У него все отлично - зарплата капает, а играть, напрягаться - не надо! Зачем ему "на уровень"? Смолов - вернулся, когда его сплавили в Урал, а там не те зарплаты, он и понял, что денег может и не хватать! А зачем это Кокоше?


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№6 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 17:43) #
  • +2
  •  (2)

человеку 26 лет (по паспорту, в реальности может быть на пару лет больше). А он все еще надежды подает. Его все еще оценивают по совокупности качеств, а не по игре. Да, он быстрый, техничный, с ударом, да и головой побороться может, но есть одно большое "но". Ему не хочется заниматься футболом. То ли дело в клубах зависать - это для него. А футбол - приходится выходить на поле, чтобы бабки были.


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:31) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
прежний это где?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№4 Написал: Alter ego (Сегодня, 17:26) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: QoshaK
А он был "этот уровень" ?

Кстати да, а был ли мальчик?
Регистрация: 17.05.2017
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:25) #
  • +3
  •  (5)

На чей уровень?


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№2 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 17:20) #
  • +5
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А он был "этот уровень" ?
Регистрация: 27.09.2015
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:18) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Может. Но вот захочет ли?
Регистрация: 23.08.2016
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