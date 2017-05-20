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Константин Сарсания: думаю, Кокорин ещё может вернуться на прежний уровень
Бывший спортивный директор "Зенита" и "Динамо" Константин Сарсания отметил, что футбольные качества нападающего Александра Кокорина никуда не делись, несмотря на то, что он не был вызван на Кубок конфедераций.
– Кокорин не попал даже в расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций. Верите, что Александр еще вернется на прежний уровень?
– У него есть практически все футбольные качества. Скорость, хорошая работа с мячом, он достаточно крепкий. Все это никуда не делось. Причина, наверное, в голове. Так что, думаю, еще может вернуться.
"Спорт-Экспресс"
– Кокорин не попал даже в расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций. Верите, что Александр еще вернется на прежний уровень?
– У него есть практически все футбольные качества. Скорость, хорошая работа с мячом, он достаточно крепкий. Все это никуда не делось. Причина, наверное, в голове. Так что, думаю, еще может вернуться.
"Спорт-Экспресс"
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