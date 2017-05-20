Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто займет 2 место?
Новости партнеров
Лента новостей:
21:54
Андрей Талалаев: хотел бы поздравить "СКА-Хабаровск" с хорошим сезоном и выходом в стыковые матчи
Андрей Талалаев: хотел бы поздравить "СКА-Хабаровск" с хорошим сезоном и выходом в стыковые матчи
19:33
Хосеп Гвардиола: не думаю, что внедрение дисквалификации футболистов за симуляцию необходимо (2)
Хосеп Гвардиола: не думаю, что внедрение дисквалификации футболистов за симуляцию необходимо (2)
18:22
Алексей Поддубский: если после финального свистка футболисты уходят с поля, а им кричат, что они молодцы, то это лучший показатель (1)
Алексей Поддубский: если после финального свистка футболисты уходят с поля, а им кричат, что они молодцы, то это лучший показатель (1)
Дзагоев, Березуцкие и Игнашевич могут пропустить матч против "Анжи"
Футболисты ЦСКА Алан Дзагоев, Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич рискуют не сыграть в матче против "Анжи".
По информации "Р-Спорт", у всех игроков повреждения различной степени тяжести.
По информации "Р-Спорт", у всех игроков повреждения различной степени тяжести.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.