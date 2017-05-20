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Дзагоев, Березуцкие и Игнашевич могут пропустить матч против "Анжи"

Футболисты ЦСКА Алан Дзагоев, Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич рискуют не сыграть в матче против "Анжи".

По информации "Р-Спорт", у всех игроков повреждения различной степени тяжести.
Теги: Дзагоев Березуцкий В. ЦСКА Игнашевич Анжи
Сегодня, 19:31
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№9 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 22:10) #
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online

Ну что там опять не то Дзагоевым.Неужели нельзя пока поберечь было?
Регистрация: 23.09.2016
№8 Написал: Hitman (Сегодня, 21:32) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sidhe
Цена - в базарный день - пучек - пятачок!

это цена титулам цска при Гинере,причем сами кони этому отдают отчет,об этом свидетельствует посещаемость на домашних играх,народ не обманешь,когда нет игры
Регистрация: 20.04.2017
№7 Написал: Sidhe (Сегодня, 21:29) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Hitman
не дооценивать Гинера и Гончара,

Цена - в базарный день - пучек - пятачок! smile


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№6 Написал: Hitman (Сегодня, 21:26) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
не нужно недооценивать Гинера и Гончара,вспомните вбросы перед дерби,кони будут биться за ЛЧ,другой вопрос получится или нет?
Регистрация: 20.04.2017
№5 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 20:54) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Чё, Гнидер за бабло с болота сливает путёвку в ЛЧ?!


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№4 Написал: Sidhe (Сегодня, 19:48) #
  • -2
  •  (6)

Опять пейсатому из Питера забашляли?


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№3 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 19:44) #
  • +1
  •  (3)

Дзагоеву нужно соблюдать спортивный режим ...если он не хочет закончить с футболом...а в принципе он уже закончил...проведёт одну игру максимум три и снова травма, это следствие не профессионализма.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 19:41) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Вот он шанс для молодых в защите, Гончаренко пусть подумает, а Дзага итак редко играет, его летом Черчесов доломает


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:38) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Деза. Ага, все полегли.
Регистрация: 23.08.2016
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