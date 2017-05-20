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"Урал" поздравил Владимира Ильина с 25-летием

"Урал" на официальном сайте поздравил своего нападающего Владимира Ильина с днем рождения.

"Сегодня свой 25-й день рождения отмечает нападающий "Урала" Владимир Ильин! Коллектив футбольного клуба поздравляет Владимира с круглой датой. Желаем тебе продолжать радовать болельщиков уральской команды своей яркой игрой, постоянного профессионального роста, исполнения самых смелых желаний, личного счастья, и пусть любые травмы обходят тебя стороной!" - гласит сообщение.
Теги: Урал Ильин
Вчера, 23:01
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