"Локомотив" сыграет в зеленой форме, "Зенит" - в белой

"Локомотив" и "Зенит" определились с комплектами формы на матч 30-го тура чемпионата России.Подопечные Юрия Семина выйдут на поле в зеленых майках и красных шортах, а гости в белом комплекте формы, сообщает твиттер "Локомотива".