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"Локомотив" сыграет в зеленой форме, "Зенит" - в белой

"Локомотив" и "Зенит" определились с комплектами формы на матч 30-го тура чемпионата России.

Подопечные Юрия Семина выйдут на поле в зеленых майках и красных шортах, а гости в белом комплекте формы, сообщает твиттер "Локомотива".
Теги: Локомотив Зенит
Сегодня, 12:02
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