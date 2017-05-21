Опрос:

Кто займет 2 место?
Показать все опросы

Новости партнеров

Андрей Созин: интерес "Челси" к Головину? Дыма без огня не бывает

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал информацию о том, что Александр Головин может перейти в "Челси".

"Интерес "Челси" к Головину? Дыма без огня не бывает. Я за любой отъезд нашего футболиста в серьёзный зарубежный клуб. Но если говорить именно о Головине – тут палка о двух концах. Клубу и игроку такой интерес приятен, но получит ли он в Англии игровую практику? Начнёт ли он сразу попадать в основной состав? Сейчас ведь в ЦСКА он стабильно играет. А ехать и просто тренироваться с "Челси" – это маловато для игрока российской сборной. Был Черышев в структуре "Реала", но сколько матчей он сыграл? Если Головина берут в основной состав – это одно, а если в резервный, то это совсем другая история. А в условиях нынешней ситуации ЦСКА ещё и большая помощь клубу.

Игрок сам должен решать: готов ли он пройти такое испытание в течение нескольких лет, чтобы зацепиться в "Челси" или нет. Тут можно привести пример с Зинченко. Играл в "Уфе", даже выделялся. Пришёл в "Манчестер Сити", и где он теперь? Ничего о нём не слышно. Но если такой интерес действительно есть, то это дорогого стоит", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
Сегодня, 15:26
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.