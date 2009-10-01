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Болельщик "Спартака" потерял сознание после падения с решетки на стадионе в Туле
Во время матча 30-го тура "Арсенал" – "Спартак" поклонники красно-белой команды следили за игрой сидя на заградительной решетке гостевой трибуны стадиона в Туле.
По ходу первого тайма решетка не выдержала и рухнула – один из болельщиков упал и потерял сознание.
К пострадавшему тут же направились врачи, которые оказали ему первую помощь. Фанат пришел в себя.
"Спорт-Экспресс"
По ходу первого тайма решетка не выдержала и рухнула – один из болельщиков упал и потерял сознание.
К пострадавшему тут же направились врачи, которые оказали ему первую помощь. Фанат пришел в себя.
"Спорт-Экспресс"
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