Опрос:

Кто займет 2 место?
Показать все опросы

Новости партнеров

Болельщик "Спартака" потерял сознание после падения с решетки на стадионе в Туле

Во время матча 30-го тура "Арсенал" – "Спартак" поклонники красно-белой команды следили за игрой сидя на заградительной решетке гостевой трибуны стадиона в Туле.

По ходу первого тайма решетка не выдержала и рухнула – один из болельщиков упал и потерял сознание.

К пострадавшему тут же направились врачи, которые оказали ему первую помощь. Фанат пришел в себя.

Болельщик "Спартака" потерял сознание после падения с решетки на стадионе в Туле

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 15:42
Напечатать
14
(1)
№14 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 17:02) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: voldemar
Идиотов и в Питере и в Москве и в Ростове и в Краснодаре хватает

– Болельщиков "Спартака" разделять нельзя, – сказал Кафельников. – Это одно целое
Регистрация: 20.07.2009
№13 Написал: soloz Россия (Сегодня, 16:42) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
К слову там на требунах ПОРОСЯТА между собой Драку УСТРОИЛИ...Молодца СВИНЬИ!!
Регистрация: 14.12.2016
№12 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 16:38) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: Maks1980
Цитата: olegan
Цитата: Maks1980
Вы дебилы конченные,вместо того чтобы здоровья пожелать вы такую хрень пишете И правда говорят что в питере дебилы.Будьте вы прокляты чухонские твари и чтобы вас каждого жизнь башкой ипашила об землю Мразота вонючая

Так бомжуют же ребята,деградация полная!

Не,т но это вообще за гранью ,радоваться тому что человеку плохо Мразота конченая,Я не болею за Спартак но ненавижу зенит из за его дебилов быдло болел Обиженные, злобные, болотные существа

Такое впечатление,что ты как и Глушитель из колхоза...Грамоте научись,прежде чем писать,даже если у тебя от злости слюни текут...А поросю нехер нарушать порядок и лазить где попало.
Регистрация: 24.11.2016
№11 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 16:17) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: olegan
Цитата: Maks1980
Вы дебилы конченные,вместо того чтобы здоровья пожелать вы такую хрень пишете И правда говорят что в питере дебилы.Будьте вы прокляты чухонские твари и чтобы вас каждого жизнь башкой ипашила об землю Мразота вонючая

Так бомжуют же ребята,деградация полная!

Не,т но это вообще за гранью ,радоваться тому что человеку плохо Мразота конченая,Я не болею за Спартак но ненавижу зенит из за его дебилов быдло болел Обиженные, злобные, болотные существа
Регистрация: 20.05.2017
№10 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 16:14) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
естественный отбор. одним идиотом меньше.

херово он работает,отбор этот,раз ты еще тут.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№9 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 16:14) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
Не первый раз уже такое у Спартака..

Идиотов и в Питере и в Москве и в Ростове и в Краснодаре хватает.Да уж просто суперновость.
Регистрация: 8.05.2017
№8 Написал: olegan кениг (Сегодня, 16:13) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Maks1980
Вы дебилы конченные,вместо того чтобы здоровья пожелать вы такую хрень пишете И правда говорят что в питере дебилы.Будьте вы прокляты чухонские твари и чтобы вас каждого жизнь башкой ипашила об землю Мразота вонючая

Так бомжуют же ребята,деградация полная!
Регистрация: 19.03.2011
№7 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 16:10) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Бавария»
Вы дебилы конченные,вместо того чтобы здоровья пожелать вы такую хрень пишете И правда говорят что в питере дебилы.Будьте вы прокляты чухонские твари и чтобы вас каждого жизнь башкой ипашила об землю Мразота вонючая
Регистрация: 20.05.2017
№6 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 15:59) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
естественный отбор. одним идиотом меньше.


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№5 Написал: Black Fox (Сегодня, 15:58) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вылечить и вернуть в зоопарк эту обезьяну...


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№4 Написал: Trucha (Сегодня, 15:58) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Захотел самоликвидироваться sweat_smile



Регистрация: 4.08.2016
№3 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 15:56) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Локомотив»
это диагноз... жаль идиотов...
Регистрация: 9.11.2011
№2 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 15:52) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не первый раз уже такое у Спартака..


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: soloz Россия (Сегодня, 15:47) #
  • -6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
smile joy Свиньи в ШОКЕ!! чемпиончики блин!!
Регистрация: 14.12.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.