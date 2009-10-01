Болельщик "Спартака" потерял сознание после падения с решетки на стадионе в Туле

Во время матча 30-го тура "Арсенал" – "Спартак" поклонники красно-белой команды следили за игрой сидя на заградительной решетке гостевой трибуны стадиона в Туле.По ходу первого тайма решетка не выдержала и рухнула – один из болельщиков упал и потерял сознание.К пострадавшему тут же направились врачи, которые оказали ему первую помощь. Фанат пришел в себя.