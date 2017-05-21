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Бывший директор "Крыльев Советов" получил медаль в честь 75-летия клуба
Перед матчем "Крылья Советов" - "Терек" Александру Федосееву, работающему сейчас в структуре "Терека", была вручена специальная награда от "Крыльев Советов".
Федосеев, работавший директором самарского клуба более 10 лет, получил памятную медаль в честь 75-летнего юбилея, который команда отмечает в этом году. Награду Александру Федосееву вручил нынешний директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков.
ПФК "Крылья Советов"
Федосеев, работавший директором самарского клуба более 10 лет, получил памятную медаль в честь 75-летнего юбилея, который команда отмечает в этом году. Награду Александру Федосееву вручил нынешний директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков.
ПФК "Крылья Советов"
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