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Дмитрий Аленичев: не исключено, что однажды вернусь в "Спартак"

Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев рассказал о планах на будущее, отметив, что однажды вернулся бы в московский клуб.

"Вернулся бы я в "Спартак" однажды? Конечно. Почему нет? У меня хорошие отношения с руководителями, с командой в целом. Никакого недопонимания не осталось. В жизни всякое случается.

Не исключено, что когда-то вернусь в команду", - цитирует Аленичева "Матч ТВ".
Сегодня, 16:19
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№10 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 17:00) #
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Цитата: Эдуард Гиндин
Аленичев, не надо. Не возвращайся. В одну реку входят только один раз.
Остальное - повторение пройденного.
Ты, ради выгоды, съел Старкова.. Освободив для себя место. Съел Ананко -
своего друга, ради насиженного места. Следущим был бы Каррера...
Но тебя вовремя раскусил Федун. При нем, ты точно не будешь в Спартаке.
А Каррера - это на долго... .На среднего тренера тебе надо учиться долго у хорошего
специалиста. Но тебе это не дано. Ты интриган. И пустишь под сплав этого специалиста.
Исходя из изложенного выше, - не видеть тебе Спартака, аки своих ушей... Сегодня Спартак проиграл. Но выигрыш ему и не нужен. Он впереди цска и зенит на 7 и 8 очков...
Все, Димон. Как Высоцкий пел - МЕНЯЙ КОНЬКИ НА ЛЫЖИ...


с таким составом и Аленичев выиграл бы чемпионат
Регистрация: 20.04.2016
№9 Написал: Эдуард Гиндин (Сегодня, 16:59) #
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online

Аленичев, не надо. Не возвращайся. В одну реку входят только один раз.
Остальное - повторение пройденного.
Ты, ради выгоды, съел Старкова.. Освободив для себя место. Съел Ананко -
своего друга, ради насиженного места. Следущим был бы Каррера...
Но тебя вовремя раскусил Федун. При нем, ты точно не будешь в Спартаке.
А Каррера - это на долго... .На среднего тренера тебе надо учиться долго у хорошего
специалиста. Но тебе это не дано. Ты интриган. И пустишь под сплав этого специалиста.
Исходя из изложенного выше, - не видеть тебе Спартака, аки своих ушей... Сегодня Спартак проиграл. Но выигрыш ему и не нужен. Он впереди цска и зенит на 7 и 8 очков...
Все, Димон. Как Высоцкий пел - МЕНЯЙ КОНЬКИ НА ЛЫЖИ...
Регистрация: 31.12.2015
№8 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 16:57) #
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online

ВОЗРОЖДАТЬ СТЕНОЧКИ И ЗАБЕГАНИЯ???
Регистрация: 22.11.2014
№7 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 16:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Иди ты наxyй, дзюбовоз..

именно.


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МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№6 Написал: Сабака-бабака (Сегодня, 16:36) #
  • +6
  •  (10)

А почему нет.... Ты Димка иди подучись ... На повара например ..... Будешь в Тарасовке борщ варить ....
Регистрация: 21.01.2016
№5 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:36) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Red_Dragon
скорее бы-желательно главным тренером smile

..а так, что?...не получается?...на поле?
Регистрация: 6.09.2013
№4 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 16:33) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
скорее бы-желательно главным тренером smile
Регистрация: 18.03.2017
№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:33) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
.как брата прошу...не надо...
Регистрация: 6.09.2013
№2 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 16:25) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Возвращайся,но только не тренером.
Регистрация: 8.05.2017
№1 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 16:24) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Иди Арсенал тренируй. Нех.р тебе в Спартаке делать.
В ближайшие лет 20 - точно.


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
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