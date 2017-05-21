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Дмитрий Аленичев: не исключено, что однажды вернусь в "Спартак"
Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев рассказал о планах на будущее, отметив, что однажды вернулся бы в московский клуб.
"Вернулся бы я в "Спартак" однажды? Конечно. Почему нет? У меня хорошие отношения с руководителями, с командой в целом. Никакого недопонимания не осталось. В жизни всякое случается.
Не исключено, что когда-то вернусь в команду", - цитирует Аленичева "Матч ТВ".
"Вернулся бы я в "Спартак" однажды? Конечно. Почему нет? У меня хорошие отношения с руководителями, с командой в целом. Никакого недопонимания не осталось. В жизни всякое случается.
Не исключено, что когда-то вернусь в команду", - цитирует Аленичева "Матч ТВ".
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