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Фанаты "Спартака" сломали 166 кресел на стадионе Туле

Болельщики "Спартака" сломали 166 кресел на стадионе Туле во время матча 30-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:3).

Напомним, после третьего пропущенного мяча поклонники красно-белых начали массово покидать гостевой сектор арены. Другие фанаты "Спартака" оторвали несколько кресел на арене и подожгли их.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак Арсенал Тула
Сегодня, 18:43
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(2)
№9 Написал: interested (Сегодня, 20:07) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Их тоже можно понять: они ехали не договорняк смотреть.
Регистрация: 18.10.2013
№8 Написал: нетрал (Сегодня, 20:00) #
  • -1
  •  (1)
online

ещё вчера в туле устроили бои ...хрю хрю животные..
Регистрация: 26.04.2017
№7 Написал: Бриг (Сегодня, 19:29) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
А кресла то причем?..На своём -то слабо..
Регистрация: 21.11.2016
№6 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 19:22) #
  • +5
  •  (7)
online

Свиньи где бы они не находились,всегда остаются свиньями...
Регистрация: 24.11.2016
№5 Написал: Kazak Bo (Сегодня, 19:03) #
  • +1
  •  (7)

.... "свиньи" и в Туле -- свиньи...как разбушевавшиеся фанаты от эйфории "насуженной" им победы, так и сама команда, которая..... просто ....., скажем по-мягче ....пусть звучит так ---как бы ПОДАРИЛА АРСЕНАЛУ ИГРУ! А на самом деле .... это реальная ....
Когда же наше "ЧЕСНЕЙШЕЕ И ОБЕЪЕКТИВНОЕ " КДК оставит команду СПАРТАК (за регулярный вандализм их болельщиков) на игру с пустым стадионом. Другие команды в миг бы схлопотали по 2-3 игры без зрителей!
Регистрация: 30.10.2016
№4 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 18:58) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Black Fox
где менты с взятой на изготовку статьей "вандализм"?


Там же, где и были, когда Гранату на поле плюху отвешивали. Или это не статья? sunglasses
Регистрация: 6.10.2009
№3 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 18:56) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sparwik53
Отморозки, больше сказать нечего. Хоть одного вандала поймали? Или опять все безнаказанно, так Федуна обанкротить можно.

Это провокация голубого пула


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:51) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Отморозки, больше сказать нечего. Хоть одного вандала поймали? Или опять все безнаказанно, так Федуна обанкротить можно.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 18:49) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Другие фанаты "Спартака" оторвали несколько кресел на арене и подожгли их.

вот кем надо быть чтобы такое удумать?
где менты с взятой на изготовку статьей "вандализм"?


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
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