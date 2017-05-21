Фанаты "Спартака" сломали 166 кресел на стадионе Туле

Болельщики "Спартака" сломали 166 кресел на стадионе Туле во время матча 30-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:3).Напомним, после третьего пропущенного мяча поклонники красно-белых начали массово покидать гостевой сектор арены. Другие фанаты "Спартака" оторвали несколько кресел на арене и подожгли их.