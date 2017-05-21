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Ари: надеюсь, что продолжу играть за "Локомотив" в следующем сезоне
Нападающий московского "Локомотива" Ари, выступающий за столичный клуб на правах аренды, заявил, что надеется остаться в команде и по окончании сезона.
"Никто не знает по поводу моего будущего, но надеюсь, что продолжу играть за "Локомотив" в следующем сезоне. Хотели закончить сезон на высокой ноте, но нам не удалось этого сделать. Но в любом случае я очень счастлив, нам удалось выиграть Кубок России и считаю, что сезон для нас сложился удачно. Я хочу остаться в "Локомотиве" вне зависимости от того, где будет играть "Краснодар". Сейчас я еду в отпуск домой, но в этот период загружу своего агента, чтобы он связывался с "Локомотивом" на предмет продолжения сотрудничества", - цитирует Ари "Р-Спорт".
"Никто не знает по поводу моего будущего, но надеюсь, что продолжу играть за "Локомотив" в следующем сезоне. Хотели закончить сезон на высокой ноте, но нам не удалось этого сделать. Но в любом случае я очень счастлив, нам удалось выиграть Кубок России и считаю, что сезон для нас сложился удачно. Я хочу остаться в "Локомотиве" вне зависимости от того, где будет играть "Краснодар". Сейчас я еду в отпуск домой, но в этот период загружу своего агента, чтобы он связывался с "Локомотивом" на предмет продолжения сотрудничества", - цитирует Ари "Р-Спорт".
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