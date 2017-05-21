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Игорь Шалимов: порадовало, что мы со стандартов забили

Футболистам "Краснодара" в матче чемпионата России с "Томью" удавалось забивать со стандартных положений, чего давно не было, сообщил ТАСС после матча главный тренер краснодарской команды Игорь Шалимов.

"Много моментов с игры не забили, что начинало волновать немножко. Но порадовало, что мы со стандартов забили, с них мы давно не забивали. Довели игру до победы", - сказал он.

Шалимов признался, что команда серьезно готовилась к игре в Томске.

"Потому что "Томь" вроде бы не имела мотивации, но легко здесь никому не было. И стимул какой был, молодые ребята, им хотелось себя проявить, результат на них не давил, наверное, хотелось им проявить себя, чтобы заключить контракт с "Томью" и сыграть в ФНЛ. Но понятно, что класс игроков у нас выше", - сказал тренер.

Специалист также отметил, что для "Краснодара" стало неожиданностью отсутствие в составе соперника опытных игроков.
Теги: Шалимов Краснодар Томь
Сегодня, 21:14
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(0)
№6 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 21:55) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Одиссей
Порадовало бы если бы шел ты лесом подальше от Краснодара.


Сложно там с лесами.
Разве что, Карасунский округ, да и то...))


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№5 Написал: Бриг (Сегодня, 21:51) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Останется или не останется Шалимов в Краснодаре..Но успехов нашему клубу в новом сезоне..четвертое место для первого года Шалимова не плохо..
Регистрация: 21.11.2016
№4 Написал: imaginary (Сегодня, 21:30) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
с игры за 5 последних матчей - 2 мяча
Регистрация: 7.02.2010
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:29) #
  • -1
  •  (3)

Очень надеюсь, что это будет последняя радость для Шалимова в должности Главного тренера "Краснодара".
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: Виталий Которов (Сегодня, 21:22) #
  • -2
  •  (2)

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet. c o m
Регистрация: 21.05.2017
№1 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 21:19) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Порадовало бы если бы шел ты лесом подальше от Краснодара.
Регистрация: 20.02.2013
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