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Игорь Шалимов: порадовало, что мы со стандартов забили
Футболистам "Краснодара" в матче чемпионата России с "Томью" удавалось забивать со стандартных положений, чего давно не было, сообщил ТАСС после матча главный тренер краснодарской команды Игорь Шалимов.
"Много моментов с игры не забили, что начинало волновать немножко. Но порадовало, что мы со стандартов забили, с них мы давно не забивали. Довели игру до победы", - сказал он.
Шалимов признался, что команда серьезно готовилась к игре в Томске.
"Потому что "Томь" вроде бы не имела мотивации, но легко здесь никому не было. И стимул какой был, молодые ребята, им хотелось себя проявить, результат на них не давил, наверное, хотелось им проявить себя, чтобы заключить контракт с "Томью" и сыграть в ФНЛ. Но понятно, что класс игроков у нас выше", - сказал тренер.
Специалист также отметил, что для "Краснодара" стало неожиданностью отсутствие в составе соперника опытных игроков.
"Много моментов с игры не забили, что начинало волновать немножко. Но порадовало, что мы со стандартов забили, с них мы давно не забивали. Довели игру до победы", - сказал он.
Шалимов признался, что команда серьезно готовилась к игре в Томске.
"Потому что "Томь" вроде бы не имела мотивации, но легко здесь никому не было. И стимул какой был, молодые ребята, им хотелось себя проявить, результат на них не давил, наверное, хотелось им проявить себя, чтобы заключить контракт с "Томью" и сыграть в ФНЛ. Но понятно, что класс игроков у нас выше", - сказал тренер.
Специалист также отметил, что для "Краснодара" стало неожиданностью отсутствие в составе соперника опытных игроков.
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