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Фанаты "Спартака" повредили систему подогрева на стадионе в Туле

Директор тульского стадиона "Арсенал" Дмитрий Шишкин заявил, что болельщики "Спартака" нанесли арене серьезный ущерб.

"Сейчас тяжело говорить о сумме ущерба. На сегодняшний день мы насчитали 166 вырванных кресел, лишились комплекта ворот. Но самое плохое – когда болельщики "Спартака" вытаскивали ворота, была задета система подогрева поля.

Ожидали мы, конечно, худшего. Нужно поблагодарить "Арсенал", сотрудников ЧОПа, правоохранительные органы за то, что они обезопасили стадион", - цитирует Шишкина "Р-Спорт".
Сегодня, 21:30
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(5)
№29 Написал: Eric Cantona Оренбург (Сегодня, 22:48) #
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online

Цитата: Red_Dragon
варвары


эй пончик, пидорок, ты все такой же жирный уебан как на фото
кому интересно фото пончика жирдая ПОНЧИК просто жирный пончик


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"Нет предела человеческой мерзости" (с)
Регистрация: 26.04.2017
№28 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 22:48) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ооо Наш Спартак Москва
Цитата: sanyapytilin
За такой царский слив, восстановите, еще и 6 очков подарите в следующем сезоне. Долг платежем красен.

вот мне интересно что ты будешь говорить в случае победы Енисея в стыках


Шило-на-мыло
Регистрация: 3.06.2014
№27 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:46) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ооо Наш Спартак Москва
Цитата: sanyapytilin
Спартак сделал, что мог. Победа спартака автоматом отправляла Арсенал в пердив, дальше думай сам, если не дурак.

а как же 6 очков тогда?просто у команд разная мотивация,кому нужнее тот и победил

Цитата: ооо Наш Спартак Москва
Цитата: sanyapytilin
Спартак сделал, что мог. Победа спартака автоматом отправляла Арсенал в пердив, дальше думай сам, если не дурак.

Ага)
а как же 6 очков тогда?просто у команд разная мотивация,кому нужнее тот и победил
Регистрация: 6.01.2006
№26 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 22:45) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Visio
Вот не понятно зачем там то стадион громили. Вроде отгуляли уже или это у них будет продолжаться год?

16 лет.
Регистрация: 12.06.2016
№25 Написал: anonymous (Сегодня, 22:42) #
  • +3
  •  (3)

где фанаты Спартак жди проблем, уже давно это всем известно, толпа быдла
Регистрация: 8.01.2017
№24 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 22:39) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
а если это быдлостадо по-привычке ломанётся на поле когда срамтак будет в ЛЧ играть?

что с них взять,одичали за годы без чемпионства...
Регистрация: 9.01.2015
№23 Написал: art83 (Сегодня, 22:35) #
  • +4
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Болеет за:
«Зенит»
Свиньи что тут сказать.
Регистрация: 17.09.2010
№22 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 22:29) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Гастэряну
ну поросячьи футболеры скажут, что зря слили.

да пошел ты Фотима Пилоткин,лижи пятки Спартаку
Регистрация: 13.05.2017
№21 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:28) #
  • +5
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Болеет за:
«Зенит»
а если это быдлостадо по-привычке ломанётся на поле когда срамтак будет в ЛЧ играть?
ЧМ-18 мы точно не дождёмся.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№20 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 22:28) #
  • -3
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Цитата: sanyapytilin
Спартак сделал, что мог. Победа спартака автоматом отправляла Арсенал в пердив, дальше думай сам, если не дурак.

а как же 6 очков тогда?просто у команд разная мотивация,кому нужнее тот и победил
Регистрация: 13.05.2017
№19 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 22:25) #
  • -4
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Болеет за:
«Бавария»
Цитата: Skyline
стадо животных...

Животным ты родился и все твое питерское стадо О питерсих плебеях уже легенды ходят
Регистрация: 20.05.2017
№18 Написал: Гастэряну (Сегодня, 22:24) #
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Цитата: ооо Наш Спартак Москва
вот мне интересно что ты будешь говорить в случае победы Енисея в стыках

ну поросячьи футболеры скажут, что зря слили.
Регистрация: 25.02.2016
№17 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:24) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ооо Наш Спартак Москва
Цитата: sanyapytilin
За такой царский слив, восстановите, еще и 6 очков подарите в следующем сезоне. Долг платежем красен.

вот мне интересно что ты будешь говорить в случае победы Енисея в стыках

Что это проблемы Арсенала...
Спартак сделал, что мог. Победа спартака автоматом отправляла Арсенал в пердив, дальше думай сам, если не дурак.
Регистрация: 6.01.2006
№16 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:22) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
стадо животных...


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№15 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 22:19) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чё ещё они натворили?..
Регистрация: 2.08.2013
№14 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 22:19) #
  • -4
  •  (4)

Цитата: sanyapytilin
За такой царский слив, восстановите, еще и 6 очков подарите в следующем сезоне. Долг платежем красен.

вот мне интересно что ты будешь говорить в случае победы Енисея в стыках
Регистрация: 13.05.2017
№13 Написал: Бартез 38 РФ г.Череповец (Сегодня, 22:17) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
" А потом на развалинах замка"
- А замок тоже они развалили ?

Они конечно свиньи , но теперь что? Можно валить на них все что угодно?
Регистрация: 30.11.2015
№12 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 22:16) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Бавария»
Матч на суперкубок обязательно играть надо на Крестовском
Регистрация: 20.05.2017
№11 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 22:03) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
а она была там?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№10 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:00) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
За такой царский слив, восстановите, еще и 6 очков подарите в следующем сезоне. Долг платежем красен.
Регистрация: 6.01.2006
№9 Написал: Гастэряну (Сегодня, 21:56) #
  • +6
  •  (10)

дикари, что с них взять. для этих болел чемпионство их команды в диковину.
Регистрация: 25.02.2016
№8 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 21:56) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
варвары
Регистрация: 18.03.2017
№7 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 21:47) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Вот не понятно зачем там то стадион громили. Вроде отгуляли уже или это у них будет продолжаться год?
Регистрация: 17.05.2015
№6 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 21:46) #
  • -1
  •  (9)

Кабаны желуди искали.
Регистрация: 26.08.2010
№5 Написал: Бриг (Сегодня, 21:45) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Краснодар»
Чужое, не свое ломать..
Регистрация: 21.11.2016
№4 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 21:40) #
  • +1
  •  (9)

Человек не компетентен.Трубу заварить плевое дело...Пятаки конечно у свиней епать-копать,метал рвут.
Регистрация: 24.11.2016
№3 Написал: Сабака-бабака (Сегодня, 21:39) #
  • -12
  •  (16)

Куйня .... Лето скоро .... Нахир подогрев ....
Регистрация: 21.01.2016
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 21:38) #
  • +1
  •  (11)

трубы перегрызли ..животные..
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: kpa6 Москва (Сегодня, 21:33) #
  • +11
  •  (21)
Болеет за:
«Локомотив»
обезьяны
Регистрация: 12.09.2011
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