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22 мая будет объявлен состав сборной России на сбор в Австрию

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, что 22 мая будет определен состав национальной команды для отправки на тренировочный сбор в Австрию в преддверии Кубка Конфедераций.

"22 мая будет объявлен состав сборной России, который отправится на сбор в Австрию", – сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".
Теги: Сборная России Черчесов
Сегодня, 21:44
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№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 22:08) #
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А Черчесов попадет в состав! smiley
Регистрация: 11.04.2016
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