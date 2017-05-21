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Новый логотип РФПЛ будет представлен перед началом следующего сезона
Новый логотип Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) будет представлен перед стартом сезона-2017/18 чемпионата России, сообщил президент лиги Сергей Прядкин.
"Первый этап должны завершить к старту сезона. Тогда будет доложено по реализации ребрендинга. Этот этап включает внешний имидж лиги, например, логотип. Этим занимается специальная группа, мы хотим, чтобы это было определенным сюрпризом, чтобы мы несли новшество в предоставлении дальнейшего развития нашей лиги", - цитирует Прядкина ТАСС.
"Первый этап должны завершить к старту сезона. Тогда будет доложено по реализации ребрендинга. Этот этап включает внешний имидж лиги, например, логотип. Этим занимается специальная группа, мы хотим, чтобы это было определенным сюрпризом, чтобы мы несли новшество в предоставлении дальнейшего развития нашей лиги", - цитирует Прядкина ТАСС.
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