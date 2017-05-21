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Алексей Миранчук: хочу остаться в "Локомотиве"
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук рассказал об итогах сезона, своем будущем и сборной России.
- Мы не сыграли с "Зенитом" в свою силу. Сразу после матча сложно сказать, с чем это связано. Сезон закончился не так, как нам хотелось. Но "Локомотив" попал в еврокубки. В следующем сезоне должны показать все, на что способны.
- Вокруг тебя ходит очень много трансферных слухов.
- Я хочу остаться в "Локомотиве". Меня все устраивает, нравится отношение ребят в команде и болельщиков.
- Ты добился серьезного прогресса в игре этой весной.
- Да, статистика показывает это, хотя я не люблю на нее смотреть. Голы и передачи – это важно, но важна и сама игра. В каком-то плане у меня получилось прибавить. Надеюсь продолжать в том же духе.
- Какие планы на лето?
- Я попал в расширенный список сборной России на Кубок конфедераций, поэтому отпуск не планировал. Нужно дождаться окончательной заявки. Чувствую доверие тренеров национальной команды. Надеюсь сыграть на Кубке конфедераций.Также хочу поблагодарить болельщиков за поддержку! Удачного отпуска. Ждем всех на стадионе в новом сезоне!
ФК "Локомотив"
- Мы не сыграли с "Зенитом" в свою силу. Сразу после матча сложно сказать, с чем это связано. Сезон закончился не так, как нам хотелось. Но "Локомотив" попал в еврокубки. В следующем сезоне должны показать все, на что способны.
- Вокруг тебя ходит очень много трансферных слухов.
- Я хочу остаться в "Локомотиве". Меня все устраивает, нравится отношение ребят в команде и болельщиков.
- Ты добился серьезного прогресса в игре этой весной.
- Да, статистика показывает это, хотя я не люблю на нее смотреть. Голы и передачи – это важно, но важна и сама игра. В каком-то плане у меня получилось прибавить. Надеюсь продолжать в том же духе.
- Какие планы на лето?
- Я попал в расширенный список сборной России на Кубок конфедераций, поэтому отпуск не планировал. Нужно дождаться окончательной заявки. Чувствую доверие тренеров национальной команды. Надеюсь сыграть на Кубке конфедераций.Также хочу поблагодарить болельщиков за поддержку! Удачного отпуска. Ждем всех на стадионе в новом сезоне!
ФК "Локомотив"
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