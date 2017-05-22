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Фанаты "Спартака" выбили дверь троллейбуса в Туле

Болельщики "Спартака" устроили дебош после матча 30-го тура Российской премьер-лиги с тульским "Арсеналом".

У остановки общественного транспорта фанаты не оплатили проезд и вышибли дверь троллейбуса, сообщает "Тульская служба новостей"

"Арсенал" в домашнем матче разгромил "Спартак" со счетом 3:0 и избежал вылета из РФПЛ.
Теги: Спартак
Сегодня, 00:09
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№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 00:57) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
быдло.

Привет гулливеру
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 00:41) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
быдло.


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
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