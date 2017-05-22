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Клубы РФПЛ хотят изменить правила ранжирования и обсудить лимит на легионеров

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что большинство клубов РФПЛ хотят изменить правила ранжирования команд в Премьер-Лиге в случае равного количества очков, чтобы лучшая из них определялась не по числу побед, а по суммарному результату очных встреч.

"Клубы задавали вопросы, связанные с подсчётом итоговой турнирной таблицы. „Краснодар“ выступил с предложением, чтобы вышестоящий клуб при равенстве очков определялся по очным матчам, а не количеству побед. Клубы это поддержали, и мы вынесем это на исполком Российского футбольного союза.

Я успокоил клубы на случай, если что-то будет происходить с лимитом на легионеров. Если будут изменения, они хотели бы заранее знать, чтобы эффективно распорядиться своими иностранными игроками, освободить зарплатную ведомость. Но пока таких предпосылок нет, вы знаете, что лимит утверждён и до 2018 года его трогать не будут. Учитывая, что остался один сезон, задают вопросы, чтобы как- то, может, на исполкоме это обсудили", — цитирует Прядкина ТАСС.
Теги: Прядкин
Сегодня, 16:19
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11
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№11 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 17:32) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: chpockman
Владимир Перетурин умер.... а здесь не слова....

Соболезнования родным...

нефига себе disappointed_relieved
Регистрация: 3.02.2011
№10 Написал: GS Москва (Сегодня, 17:31) #
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online

Цитата: Батька
Число побед стимулирует-мотивирует играть на победу

Это не так. Играть на победу стимулируют 3 очка против 1 за ничью.

А желающие расписать договорняки на пару матчей спокойно получат по свой домашней победе и по 3 очка.

borlas,
А вот здесь дополнительным показателем и может быть число побед.

Но приоритет личных встреч представляется более справедливым.
Регистрация: 22.09.2009
№9 Написал: borlas (Сегодня, 17:23) #
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online

А если равное количество очков у трех и более команд?
Например
Спартак-Краснодар 1-0
Краснодар-Арсенал 1-0
Арсенал-Спартак 1-0

Кто на первом месте? Опять к дополнительным показателям с другими командами перейдем?
Ну и на куя тогда козе баян?
Регистрация: 22.07.2009
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:10) #
  • -1
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Давно пора, пережиток тоталитаризма.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:03) #
  • -2
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Болеет за:
«Сибирь»
Еврею делать нехер. Хочет объегорить другого еврея?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 16:59) #
  • 0
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sokrates
Справедливее по числу побед всё-таки. А по личным встречам... Это же чемпионат, а не кубок. За зрелищность боролись, вот сделали прерогативу за число побед.


Нет. На сколько я знаю , это старое правило , с тех времен когда за победу давали 2 очка.
Теперь в нём нет смысла.

И в топ-5 чемпов европы решающее значение имеет не количество побед.
Регистрация: 12.02.2014
№5 Написал: Батька (Сегодня, 16:52) #
  • +3
  •  (5)

да смысл менять, этот армянский-еврей заепал уже свои предложения вносить, без году неделя в футболе, а уже такой специалист епучий ... !! То то ему не так, то это ... хватит каждый год менять правила ! Поиграйте хоть несколько лет по одним правилам, а то сейчас поменяют, в следующем году обратно ...

Число побед стимулирует-мотивирует играть на победу, больше зрелища нам болельщикам ...
Регистрация: 9.09.2016
№4 Написал: chpockman Хвастовичи (Сегодня, 16:52) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Владимир Перетурин умер.... а здесь не слова....

Соболезнования родным...
Регистрация: 21.10.2013
№3 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 16:49) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Справедливее по числу побед всё-таки. А по личным встречам... Это же чемпионат, а не кубок. За зрелищность боролись, вот сделали прерогативу за число побед.
Регистрация: 8.09.2012
№2 Написал: chpockman Хвастовичи (Сегодня, 16:37) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
в чём суть новости???... непонятно...
Регистрация: 21.10.2013
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:37) #
  • +3
  •  (11)

. „Краснодар“ выступил с предложением, чтобы вышестоящий клуб при равенстве очков определялся по очным матчам, а не количеству побед. К


В свое время барбос продавил тему отмены золотого матча . Его понять можно. Он был два раза бит в золотых матчах.

А Краснодар-то что хочет? Им это зачем? Были случаи ?

Ничего не нужно придумывать . Какие правила у ведущих чемпионатов, именно такие и должны быть в РПЛ.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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