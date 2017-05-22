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Клубы РФПЛ хотят изменить правила ранжирования и обсудить лимит на легионеров
Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что большинство клубов РФПЛ хотят изменить правила ранжирования команд в Премьер-Лиге в случае равного количества очков, чтобы лучшая из них определялась не по числу побед, а по суммарному результату очных встреч.
"Клубы задавали вопросы, связанные с подсчётом итоговой турнирной таблицы. „Краснодар“ выступил с предложением, чтобы вышестоящий клуб при равенстве очков определялся по очным матчам, а не количеству побед. Клубы это поддержали, и мы вынесем это на исполком Российского футбольного союза.
Я успокоил клубы на случай, если что-то будет происходить с лимитом на легионеров. Если будут изменения, они хотели бы заранее знать, чтобы эффективно распорядиться своими иностранными игроками, освободить зарплатную ведомость. Но пока таких предпосылок нет, вы знаете, что лимит утверждён и до 2018 года его трогать не будут. Учитывая, что остался один сезон, задают вопросы, чтобы как- то, может, на исполкоме это обсудили", — цитирует Прядкина ТАСС.
"Клубы задавали вопросы, связанные с подсчётом итоговой турнирной таблицы. „Краснодар“ выступил с предложением, чтобы вышестоящий клуб при равенстве очков определялся по очным матчам, а не количеству побед. Клубы это поддержали, и мы вынесем это на исполком Российского футбольного союза.
Я успокоил клубы на случай, если что-то будет происходить с лимитом на легионеров. Если будут изменения, они хотели бы заранее знать, чтобы эффективно распорядиться своими иностранными игроками, освободить зарплатную ведомость. Но пока таких предпосылок нет, вы знаете, что лимит утверждён и до 2018 года его трогать не будут. Учитывая, что остался один сезон, задают вопросы, чтобы как- то, может, на исполкоме это обсудили", — цитирует Прядкина ТАСС.
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