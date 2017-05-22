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РФПЛ обсудит с "Матч ТВ" возможность зафиксировать время показа матчей чемпионата страны
РФПЛ обсудит с телеканалом "Матч ТВ", которому принадлежат права на показы матчей чемпионата России, вариант, при котором время трансляций игр не будет переноситься. Об этом ТАСС заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
"Что касается показа, то у нас еще год контракта с "Матч ТВ", но мы уже начали переговоры по дальнейшему сотрудничеству. Клубы и президент Российского футбольного союза уже высказывали пожелания, чтобы время трансляций было стабильное и не двигалось, чтобы болельщик знал, во сколько проводится матч", - сказал Прядкин.
"Что касается показа, то у нас еще год контракта с "Матч ТВ", но мы уже начали переговоры по дальнейшему сотрудничеству. Клубы и президент Российского футбольного союза уже высказывали пожелания, чтобы время трансляций было стабильное и не двигалось, чтобы болельщик знал, во сколько проводится матч", - сказал Прядкин.
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