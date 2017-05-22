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Юрий Сёмин: все задачи, которые стояли перед "Локомотивом", полностью выполнены

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвёл итоги завершившегося сезона-2016/17 РФПЛ.

"Этот сезон могу назвать положительным для "Локомотива". Не каждой команде удается попасть в еврокубки, в Лигу Европы, тем более напрямую. Все задачи, которые перед нами ставились, полностью выполнены. Самое главное — сегодня у "Локомотива" есть команда. Сезон был очень сложным, но эту команду нужно сохранить и усилить. И тогда у «железнодорожников» будет заметное движение вперёд.

Пока не могу сказать, на какие позиции точно потребуется усиление. Многое будет зависеть от того, удастся ли в полном составе сохранить нынешний состав команды", - цитирует Семина "Чемпионат.сом".
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 17:23
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№5 Написал: Бриг (Сегодня, 17:42) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Как бы Семина не критиковали...а работу свою он знает...
Регистрация: 21.11.2016
№4 Написал: Виталий Холоровск (Сегодня, 17:41) #
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Регистрация: 22.05.2017
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:40) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Если учесть, что как таковой задачи на сезон не было (из-за неразберихи с руководством), то может так и есть, а вот на чемпионат задача явна не выполнена.
Имея такой бюджет и игроков на 2 состава, умудрились пропустить вперед даже Уфу.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 17:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Многое будет зависеть от того, удастся ли в полном составе сохранить нынешний состав команды", - цитирует Семина "Чемпионат.сом".
Ох Шпалыч тебе бы сохранится,проходила инфа,что хотят в тренера пригласить хохла из бундеслиги или Бердыева,а Шпалыча в почетные президенты,дык при бабе Оле уже вроде как паровозы проходили это.Геркус любит садовый инструмент грабли?
Регистрация: 8.05.2017
№1 Написал: ubica ubica (Сегодня, 17:26) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Барселона»
laughing


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Всегда объективен и адекватен!!!!!!!!!
"Филатов его породил,я его убью!"-Ю.П.Семин
Регистрация: 12.05.2010
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