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Юрий Сёмин: все задачи, которые стояли перед "Локомотивом", полностью выполнены
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвёл итоги завершившегося сезона-2016/17 РФПЛ.
"Этот сезон могу назвать положительным для "Локомотива". Не каждой команде удается попасть в еврокубки, в Лигу Европы, тем более напрямую. Все задачи, которые перед нами ставились, полностью выполнены. Самое главное — сегодня у "Локомотива" есть команда. Сезон был очень сложным, но эту команду нужно сохранить и усилить. И тогда у «железнодорожников» будет заметное движение вперёд.
Пока не могу сказать, на какие позиции точно потребуется усиление. Многое будет зависеть от того, удастся ли в полном составе сохранить нынешний состав команды", - цитирует Семина "Чемпионат.сом".
"Этот сезон могу назвать положительным для "Локомотива". Не каждой команде удается попасть в еврокубки, в Лигу Европы, тем более напрямую. Все задачи, которые перед нами ставились, полностью выполнены. Самое главное — сегодня у "Локомотива" есть команда. Сезон был очень сложным, но эту команду нужно сохранить и усилить. И тогда у «железнодорожников» будет заметное движение вперёд.
Пока не могу сказать, на какие позиции точно потребуется усиление. Многое будет зависеть от того, удастся ли в полном составе сохранить нынешний состав команды", - цитирует Семина "Чемпионат.сом".
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