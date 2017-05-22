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Денис Глушаков: не удивлюсь, если и в "Газпроме" за "Спартак" болеют

Полузащитник и капитан "Спартака" Денис Глушаков рассказал, как команда отметила победу в чемпионате России с руководством.

"Руководство поздравило с чемпионством, пообщались, привезли сюда Кубок. Были все руководители "Спартака". Душевно пообщались, поздравили друг друга с чемпионством. Подарили что-то – не знаю, что.

Напутствия? Как обычно: "Спартак" – великий клуб, все любят "Спартак", только первое место. В "Лукойле" все болеют за "Спартак", не удивлюсь, если и в "Газпроме" за "Спартак" болеют", - цитирует Глушакова "Чемпионат.сом".
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 17:25
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11
(3)
№11 Написал: Виталий Холоровск (Сегодня, 17:40) #
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  •  (2)
online

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Регистрация: 22.05.2017
№10 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 17:37) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Бавария»
Болеют Денис ,болеют и еще как и ооочень многие
Регистрация: 20.05.2017
№9 Написал: Primus Москва (Сегодня, 17:36) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
у серванта крышку совсем оторвало)
на 100% что и в лукойле есть те кто болеют за Зенит. и в Газпроме те кто болеют за спартак.
ведь Газпром и лукоил это не только Миллер и Федун. а куча людей

Что ж это ты Федуна с большой буквы написал? Недоглядел smirk


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Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013
№8 Написал: петя365 (Сегодня, 17:36) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: BAFOMET
вежливых людей много

grinning grinning
Всех не расстреляешь (с) smile smile
Регистрация: 7.05.2017
№7 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 17:32) #
  • +1
  •  (3)
online

Skyline,
И вежливых людей много и культурных, которые не принижают другой клуб, инфальтильными надписями его с маленькой буквы.... Взрослеть пора! И принимать как должное , все что уже произошло.
Регистрация: 17.06.2016
№6 Написал: Valar (Сегодня, 17:32) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ну в Лукойле большинство за Зенит топят и что с того ? :) Пусть болеют, у нас в стране демократия


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009
№5 Написал: Приговор (Сегодня, 17:30) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
у серванта крышку совсем оторвало)
на 100% что и в лукойле есть те кто болеют за Зенит. и в Газпроме те кто болеют за спартак.
ведь Газпром и лукоил это не только Миллер и Федун. а куча людей

он про тех, кто показывает, что болеет за Зенит (приходится, чтобы зарплату получать нехилую), на самом деле будучи болелой Спартака
Регистрация: 5.05.2017
№4 Написал: vlees1 (Сегодня, 17:27) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Все кроме Миллера:)
Регистрация: 13.05.2017
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 17:27) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
у серванта крышку совсем оторвало)
на 100% что и в лукойле есть те кто болеют за Зенит. и в Газпроме те кто болеют за спартак.
ведь Газпром и лукоил это не только Миллер и Федун. а куча людей


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: safonas (Сегодня, 17:27) #
  • +4
  •  (6)
online

ох сейчас бомбанет laughing


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 17:26) #
  • +4
  •  (4)
online

Газпром большой.... наверняка болеют.
Регистрация: 17.06.2016
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