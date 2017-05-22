Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:51
Олег Терехин: "Локомотив" в принципе ничего хорошего не показывает. Кубок выиграли, но это чистая случайность (3)
Олег Терехин: "Локомотив" в принципе ничего хорошего не показывает. Кубок выиграли, но это чистая случайность (3)
11:18
Сергей Герасимец: непопадание "Зенита" в Лигу чемпионов - это катастрофа, кто-то должен за это ответить (24)
Сергей Герасимец: непопадание "Зенита" в Лигу чемпионов - это катастрофа, кто-то должен за это ответить (24)
Денис Глушаков: не удивлюсь, если и в "Газпроме" за "Спартак" болеют
Полузащитник и капитан "Спартака" Денис Глушаков рассказал, как команда отметила победу в чемпионате России с руководством.
"Руководство поздравило с чемпионством, пообщались, привезли сюда Кубок. Были все руководители "Спартака". Душевно пообщались, поздравили друг друга с чемпионством. Подарили что-то – не знаю, что.
Напутствия? Как обычно: "Спартак" – великий клуб, все любят "Спартак", только первое место. В "Лукойле" все болеют за "Спартак", не удивлюсь, если и в "Газпроме" за "Спартак" болеют", - цитирует Глушакова "Чемпионат.сом".
"Руководство поздравило с чемпионством, пообщались, привезли сюда Кубок. Были все руководители "Спартака". Душевно пообщались, поздравили друг друга с чемпионством. Подарили что-то – не знаю, что.
Напутствия? Как обычно: "Спартак" – великий клуб, все любят "Спартак", только первое место. В "Лукойле" все болеют за "Спартак", не удивлюсь, если и в "Газпроме" за "Спартак" болеют", - цитирует Глушакова "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.