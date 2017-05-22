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Более 15 болельщиков было задержано после матча "Арсенал" - "Спартак"
Более 15 болельщиков было задержано после матча чемпионата России между тульским "Арсеналом" и московским "Спартаком". Об этом ТАСС сообщил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.
"В основном эксцессов не было. Правда более 15 рьяных болельщиков было задержано, теперь они будут привлечены к административной ответственности.
Вы знаете, что мы со "Спартаком" планировали сделать торжественную церемонию, но видели, что все прошло достаточно сложно с учетом того, что все службы были готовы. Дай бог, что все закончилось хорошо, было зрелищное мероприятие. К сожалению, мы предвидели, что во многих городах могло повториться такое, что фанаты побегут и будут брататься со своей командой.
Это не очень здорово. Александр Аркадьевич Мейтин (директор по безопасности РФПЛ) был на этом матче вчера, он отметил, что был случай с падением болельщика, но ничего серьезного. Дальше - была информация, что при взятии пробы сувенира ворот пострадала система подогрева", - цитирует Прядкина ТАСС.
"В основном эксцессов не было. Правда более 15 рьяных болельщиков было задержано, теперь они будут привлечены к административной ответственности.
Вы знаете, что мы со "Спартаком" планировали сделать торжественную церемонию, но видели, что все прошло достаточно сложно с учетом того, что все службы были готовы. Дай бог, что все закончилось хорошо, было зрелищное мероприятие. К сожалению, мы предвидели, что во многих городах могло повториться такое, что фанаты побегут и будут брататься со своей командой.
Это не очень здорово. Александр Аркадьевич Мейтин (директор по безопасности РФПЛ) был на этом матче вчера, он отметил, что был случай с падением болельщика, но ничего серьезного. Дальше - была информация, что при взятии пробы сувенира ворот пострадала система подогрева", - цитирует Прядкина ТАСС.
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