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Андрей Созин: ЦСКА с таким составом в Лиге чемпионов делать нечего

Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин прокомментировал слова генерального директора ЦСКА Романа Бабаева, который рассказал, что клуб за второе место в РФПЛ получит приблизительно $ 4 млн.

"Считать чужие деньги – это самое последнее дело. Конечно, 4-5 млн никак не могут помочь качественно усилиться. Многие, кто испытывает симпатии к ЦСКА, понимают, что с таким составом в Лиге чемпионов делать нечего. Хорошая молодёжь, которая растёт сейчас, вместе с мастерами может быть реальной силой. Но, по моему мнению, в ЦСКА сейчас минимум пять позиций нуждаются в усилении. Может, не их команда или не их тренер, но что-то не идёт. Хорошо или плохо, что уйдёт Алексей Ионов? Я бы не переходил на личности. Вспомните, как он в "Динамо" забил 13 голов и отдал восемь передач. А в ЦСКА видно, что не вписался, инородное тело. То, что вчера несколько "армейцев" играли с травмами, говорит о том, что даже больные игроки основы сильнее, чем здоровые в обойме.

Алан Дзагоев и Марио Фернандес – это большая потеря. Они основные игроки сборной, подходящие под любую модель. Дзагоев — в созидании один из сильнейших российских футболистов. Другого такого сейчас не могу назвать. Таким был Роман Широков. Ни в коем случае не хочу учить врачей, но есть чётко принятое количество дней, когда с такой травмой нельзя играть, а Дзагоев постоянно выходит раньше", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
Теги: Созин ЦСКА
Сегодня, 18:03
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№3 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 19:45) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Как это нечего делать? А рекорд Рукожопа?

Ну ты хоть понимаешь, насколько ты жалок? smile
Регистрация: 21.03.2010
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:21) #
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online

Как это нечего делать? А рекорд Рукожопа?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: петя365 (Сегодня, 18:07) #
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  •  (2)
online

Ни одного члена партии - Жирик возмущён )))))))))))))))))))
Регистрация: 7.05.2017
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