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Андрей Созин: ЦСКА с таким составом в Лиге чемпионов делать нечего
Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин прокомментировал слова генерального директора ЦСКА Романа Бабаева, который рассказал, что клуб за второе место в РФПЛ получит приблизительно $ 4 млн.
"Считать чужие деньги – это самое последнее дело. Конечно, 4-5 млн никак не могут помочь качественно усилиться. Многие, кто испытывает симпатии к ЦСКА, понимают, что с таким составом в Лиге чемпионов делать нечего. Хорошая молодёжь, которая растёт сейчас, вместе с мастерами может быть реальной силой. Но, по моему мнению, в ЦСКА сейчас минимум пять позиций нуждаются в усилении. Может, не их команда или не их тренер, но что-то не идёт. Хорошо или плохо, что уйдёт Алексей Ионов? Я бы не переходил на личности. Вспомните, как он в "Динамо" забил 13 голов и отдал восемь передач. А в ЦСКА видно, что не вписался, инородное тело. То, что вчера несколько "армейцев" играли с травмами, говорит о том, что даже больные игроки основы сильнее, чем здоровые в обойме.
Алан Дзагоев и Марио Фернандес – это большая потеря. Они основные игроки сборной, подходящие под любую модель. Дзагоев — в созидании один из сильнейших российских футболистов. Другого такого сейчас не могу назвать. Таким был Роман Широков. Ни в коем случае не хочу учить врачей, но есть чётко принятое количество дней, когда с такой травмой нельзя играть, а Дзагоев постоянно выходит раньше", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
"Считать чужие деньги – это самое последнее дело. Конечно, 4-5 млн никак не могут помочь качественно усилиться. Многие, кто испытывает симпатии к ЦСКА, понимают, что с таким составом в Лиге чемпионов делать нечего. Хорошая молодёжь, которая растёт сейчас, вместе с мастерами может быть реальной силой. Но, по моему мнению, в ЦСКА сейчас минимум пять позиций нуждаются в усилении. Может, не их команда или не их тренер, но что-то не идёт. Хорошо или плохо, что уйдёт Алексей Ионов? Я бы не переходил на личности. Вспомните, как он в "Динамо" забил 13 голов и отдал восемь передач. А в ЦСКА видно, что не вписался, инородное тело. То, что вчера несколько "армейцев" играли с травмами, говорит о том, что даже больные игроки основы сильнее, чем здоровые в обойме.
Алан Дзагоев и Марио Фернандес – это большая потеря. Они основные игроки сборной, подходящие под любую модель. Дзагоев — в созидании один из сильнейших российских футболистов. Другого такого сейчас не могу назвать. Таким был Роман Широков. Ни в коем случае не хочу учить врачей, но есть чётко принятое количество дней, когда с такой травмой нельзя играть, а Дзагоев постоянно выходит раньше", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
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