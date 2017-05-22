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Анатолий Бышовец: Дзагоев органично вписывался в схему, которая выстраивается в сборной

Известный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением относительно того, что полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев из-за травмы может пропустить Кубок Конфедераций.

"Это действительно потеря. Я думаю, что он органично вписывался в схему, которая сегодня выстраивается в национальной команде. Конечно, эта позиция дублируется, но это все-таки потеря. Его игра повышает уровень креативности в центре поля. Кто может его заменить? Здесь есть целый блок из "Ростова": Бухаров, Полоз и Ерохин. Для Дзагоева было бы интересно сыграть на Кубке Конфедераций, но есть необходимость в том, чтобы до конца быть здоровым", — цитирует специалиста "Спорт День за Днем".
Теги: Бышовец Дзагоев Сборная России
Сегодня, 18:13
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