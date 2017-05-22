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Денис Глушаков - лучший игрок сезона, Массимо Каррера - лучший тренер

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера признан Российским футбольным союзом (РФС) лучшим тренером сезона-2016/17, капитан красно-белых Денис Глушаков - лучшим футболистом. Об этом ТАСС сообщил вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев.

Чемпионат России завершился в воскресенье. "Спартак" под руководством Карреры за три тура до конца обеспечил себе первое место, завоевав первое с 2011 года чемпионство. Глушаков в прошедшем сезоне забил восемь мячей, пять из которых оказались победными.

Полный список номинантов премии по итогам сезона выглядит следующим образом: лучший футболист - Глушаков; лучший тренер - Каррера; лучшая команда - "Спартак"; надежда сезона (для футболистов до 21 года) - Федор Чалов (ЦСКА); лучший арбитр - Владислав Безбородов; за вклад в развитие футбола - Никита Симонян.
Теги: Глушаков Каррера Спартак
Сегодня, 18:16
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(9)
№20 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 19:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов подвел итоги совета директоров клуба.
– На будущее что-то наметили?
– Да, есть трансферный план. Но пока без позиций и без цифр. Как вы знаете, мы придерживаемся правила, что в этом вопросе нужны тишина и спокойствие. Вопросов много.
Какие позиции нужно усилить?
– Пока без позиций и без фамилий.
– Маурисиу остается?
– Нет. Это в том числе решение главного тренера.
– А Тигиев?
– Будем решать вопрос.
– Ещенко?
– То же самое.

Попов, Песьяков, Боккетти, Таски, Мельгарехо.. неужели все останутся?! hushed


Песьякова упаковать в коробку (можно кусками) и подарить Карпину.
Регистрация: 14.04.2008
№19 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:20) #
  • +1
  •  (3)
online

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов подвел итоги совета директоров клуба.
– На будущее что-то наметили?
– Да, есть трансферный план. Но пока без позиций и без цифр. Как вы знаете, мы придерживаемся правила, что в этом вопросе нужны тишина и спокойствие. Вопросов много.
Какие позиции нужно усилить?
– Пока без позиций и без фамилий.
– Маурисиу остается?
– Нет. Это в том числе решение главного тренера.
– А Тигиев?
– Будем решать вопрос.
– Ещенко?
– То же самое.

Попов, Песьяков, Боккетти, Таски, Мельгарехо.. неужели все останутся?! hushed


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№18 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 19:13) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Так оно и есть!


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№17 Написал: syapa Кострома (Сегодня, 19:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Чемпионат России завершился в воскресенье. "Спартак" под руководством Карреры за три тура до конца обеспечил себе первое место, завоевав первое с 2011 года чемпионство.

ну какого 11-го?

А Каррера с Глушаком - всё справедливо!
Регистрация: 4.09.2014
№16 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:08) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Справедливо.
Регистрация: 12.02.2013
№15 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 18:55) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А я за Фернандо всё таки.если глушак это, можно сказать, сердце команды, то Фернандо её мозг и хребет. Хотя и зобнин ещё есть


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№14 Написал: Валерий Ветров (Сегодня, 18:51) #
  • +7
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Цитата: vlees1
Луческу-плакса года.

шлюба болтун года
Регистрация: 30.04.2017
№13 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:50) #
  • +5
  •  (7)
online

Цитата: vlees1
Луческу-плакса года.

smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№12 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:50) #
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
Все по делу!

Цитата: vlees1
Луческу-плакса года.

laughing


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№11 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:46) #
  • +4
  •  (14)
online

Спартак окончательно вернулся, как бы этого не хотели болеющие против. Теперь только с оглядкой на флагмана российского футбола. Самого титулованного клуба в России.

Нас ждет шикарное время!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№10 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 18:46) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: wir sind die besten
Каррера-да, Глушаков -нет...при всех прочих Смолов поинтереснее будет.

В тебе говорит предвзятость.Смолов хорош он лучший бомбардир, но где его Краснодар? А Глушак забивал рещающие мячи в важнейших матчах это тоже учитывается при определении лучшего футболиста. Футболист из четвертой команды чемпионата не может быть лучшим, если он конечно не Месси
Регистрация: 20.05.2017
№9 Написал: Realist2000 (Сегодня, 18:41) #
  • +5
  •  (7)

Справедливо.
Регистрация: 20.03.2017
№8 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:40) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
первый Глушаков, втрой Зобнин и третий Фернандо!
тренер естественно Каррера!


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№7 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 18:39) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Каррера-да, Глушаков -нет...при всех прочих Смолов поинтереснее будет.
Регистрация: 15.12.2013
№6 Написал: vlees1 (Сегодня, 18:36) #
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я бы отдал Фернандо,Глушаков просто забил много важных голов.
Регистрация: 13.05.2017
№5 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 18:35) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Бавария»
Если обьективно то все справедливо
Регистрация: 20.05.2017
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:34) #
  • -9
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Каррера и Калачёв.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:29) #
  • +7
  •  (11)
online

Никакой сенсации. Все обыденно. Так должно быть.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№2 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 18:23) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
вроде по делу все...по крайней мере как я считаю))))и РФС
Регистрация: 3.11.2016
№1 Написал: vlees1 (Сегодня, 18:17) #
  • +17
  •  (23)
online
Болеет за:
«Спартак»
Луческу-плакса года.
Регистрация: 13.05.2017
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