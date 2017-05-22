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Денис Глушаков - лучший игрок сезона, Массимо Каррера - лучший тренер
Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера признан Российским футбольным союзом (РФС) лучшим тренером сезона-2016/17, капитан красно-белых Денис Глушаков - лучшим футболистом. Об этом ТАСС сообщил вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев.
Чемпионат России завершился в воскресенье. "Спартак" под руководством Карреры за три тура до конца обеспечил себе первое место, завоевав первое с 2011 года чемпионство. Глушаков в прошедшем сезоне забил восемь мячей, пять из которых оказались победными.
Полный список номинантов премии по итогам сезона выглядит следующим образом: лучший футболист - Глушаков; лучший тренер - Каррера; лучшая команда - "Спартак"; надежда сезона (для футболистов до 21 года) - Федор Чалов (ЦСКА); лучший арбитр - Владислав Безбородов; за вклад в развитие футбола - Никита Симонян.
Чемпионат России завершился в воскресенье. "Спартак" под руководством Карреры за три тура до конца обеспечил себе первое место, завоевав первое с 2011 года чемпионство. Глушаков в прошедшем сезоне забил восемь мячей, пять из которых оказались победными.
Полный список номинантов премии по итогам сезона выглядит следующим образом: лучший футболист - Глушаков; лучший тренер - Каррера; лучшая команда - "Спартак"; надежда сезона (для футболистов до 21 года) - Федор Чалов (ЦСКА); лучший арбитр - Владислав Безбородов; за вклад в развитие футбола - Никита Симонян.
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