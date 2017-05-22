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Телекомментатор Владимир Перетурин умер на 79-м году жизни

Известный спортивный телекомментатор и журналист Владимир Перетурин умер на 79-м году жизни, сообщили "Р-Спорт" друзья телекомментатора.

Перетурин комментировал на центральном телевидении крупнейшие состязания по футболу и другим видам спорта, работал на Олимпийских играх, был ведущим известной телепередачи "Футбольное обозрение".

Комментатор перенес несколько инсультов, в последние годы он был прикован к постели.
Сегодня, 18:25
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№22 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 19:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сегодня, когда узнал новость, вернулся в детство. Когда с папой сидели у телевизора и ждали футбольное обозрение. Низкий поклон Вам и спасибо за эфиры!


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№21 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Земля пухом!

А ведь Перетурин и мультфильмы про футбол озвучивал ..
Тюльпан против Гладиолуса.
Футбольные звезды, назывался..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№20 Написал: vikdo (Сегодня, 19:35) #
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online

Соболезную.. Всегда раньше смотрел "Футбольное обозрение" с ним.


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«Everybody lies»
Регистрация: 2.01.2006
№19 Написал: art83 (Сегодня, 19:25) #
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Болеет за:
«Зенит»
Один из лучших комментаторов.Соболезную.
Регистрация: 17.09.2010
№18 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 19:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Земля пухом.Хорошее было время когда не было инета и мы все ждали футбольного обозрения чтобы посмотреть обзор всех матчей


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№17 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 19:11) #
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Болеет за:
«Реал»
озеров,перетурин,,,какие люди
Регистрация: 19.10.2010
№16 Написал: syapa Кострома (Сегодня, 19:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Только недавно был сюжет про него..
Земля пухом
Регистрация: 4.09.2014
№15 Написал: bugimen (Сегодня, 19:07) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
соболезнование семье....очень очень жаль ..всегда с удовольствием смотрел матчи когда он комментировал...светлая память
Регистрация: 28.01.2010
№14 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:06) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Уходят великие,покойся с миром.
Регистрация: 12.02.2013
№13 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 19:02) #
  • +4
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online

Каждый раз, когда уходит человек, он уносит с собой кусочек этого мира и мир становится меньше. Земля ему пухом. Я помню его коментарии
Регистрация: 23.09.2008
№12 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:50) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Земля пухом! Лучшие уходят...


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№11 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 18:50) #
  • +5
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Болеет за:
«Спартак»
Болел за Динамо,но в репортажах никогда не делал упор на личные симпатии,как и Озеров. ГСО бы взять с него пример, но куда ему до Великого КОМЕНТАТОРА.


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009
№10 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 18:48) #
  • +11
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
единственный из комментаторов который в открытую ни за какой клуб не болел,помню во времена СССР ждал его футбольное обозрение с нетерпением ЗЕМЛЯ ЕМУ ПУХОМ sob
Регистрация: 3.02.2011
№9 Написал: Chers39 (Сегодня, 18:47) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Земля пухом!!!! один из лучших спортивных комментаторов
Регистрация: 19.01.2013
№8 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 18:40) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Земля пухом. Один из немногих лучших комментаторов...


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№7 Написал: Toorch (Сегодня, 18:38) #
  • +9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пусть земля ему будет пухом. Один из знаковых комментаторов 90-х.
Регистрация: 14.03.2017
№6 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 18:37) #
  • +5
  •  (5)

Царствие небесное!Мой любимый комментатор.Озерова плохо помню.А Перетурин мне всегда нравился
Регистрация: 23.09.2016
№5 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 18:31) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Земля пухом


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№4 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 18:29) #
  • +13
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Земля пусть будет пухом!Помню ждали его футбольное обозрение по выходным и в советское время и в начале 90-х
Цитата: Alter ego
Штучный был комментатор, таких сейчас не делают

100%
Регистрация: 8.05.2017
№3 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 18:28) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Очень жаль!!!! Достойный человек - человек той эпохи, которую мы потеряли! Пусть земля ему будет пухом!


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№2 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 18:27) #
  • +12
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
соболезную...Один из лучших в своем деле кого я слышал.Спасибо за все и светлая память...
Регистрация: 3.11.2016
№1 Написал: Alter ego (Сегодня, 18:26) #
  • +14
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Пусть земля будет пухом, отмучился....Штучный был комментатор, таких сейчас не делают
Регистрация: 17.05.2017
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