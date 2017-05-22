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Телекомментатор Владимир Перетурин умер на 79-м году жизни
Известный спортивный телекомментатор и журналист Владимир Перетурин умер на 79-м году жизни, сообщили "Р-Спорт" друзья телекомментатора.
Перетурин комментировал на центральном телевидении крупнейшие состязания по футболу и другим видам спорта, работал на Олимпийских играх, был ведущим известной телепередачи "Футбольное обозрение".
Комментатор перенес несколько инсультов, в последние годы он был прикован к постели.
Перетурин комментировал на центральном телевидении крупнейшие состязания по футболу и другим видам спорта, работал на Олимпийских играх, был ведущим известной телепередачи "Футбольное обозрение".
Комментатор перенес несколько инсультов, в последние годы он был прикован к постели.
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