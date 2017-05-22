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"Арсенал" поблагодарил власти за обеспечение безопасности в день игры со "Спартаком"
?"Арсенал" на своем официальном сайте выразил благодарность УВД по Тульской области, администрации города Тулы и правительству Тульской области за обеспечение безопасности на матче 30-го тура чемпионата России против "Спартака" (3:0).
"ПФК "Арсенал" выражает благодарность УВД по Тульской области, администрации города Тулы и правительству Тульской области.
Обеспечение безопасности на матче 30 тура Росгосстрах Чемпионата России "Арсенал" - "Спартак" Москва, соблюдение общественного порядка накануне матча, в день игры и после нее являлось приоритетной задачей для сотрудников правоохранительных органов, администрации города Тулы, регионального правительства и ПФК "Арсенал".
С этой задачей полиция и службы справились. Во время матча никто не пострадал. ПФК "Арсенал" отмечает профессионализм и четкое исполнение обязанностей по поддержанию правопорядка сотрудниками полиции", - гласит сообщение.
"ПФК "Арсенал" выражает благодарность УВД по Тульской области, администрации города Тулы и правительству Тульской области.
Обеспечение безопасности на матче 30 тура Росгосстрах Чемпионата России "Арсенал" - "Спартак" Москва, соблюдение общественного порядка накануне матча, в день игры и после нее являлось приоритетной задачей для сотрудников правоохранительных органов, администрации города Тулы, регионального правительства и ПФК "Арсенал".
С этой задачей полиция и службы справились. Во время матча никто не пострадал. ПФК "Арсенал" отмечает профессионализм и четкое исполнение обязанностей по поддержанию правопорядка сотрудниками полиции", - гласит сообщение.
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