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"Арсенал" поблагодарил власти за обеспечение безопасности в день игры со "Спартаком"

?"Арсенал" на своем официальном сайте выразил благодарность УВД по Тульской области, администрации города Тулы и правительству Тульской области за обеспечение безопасности на матче 30-го тура чемпионата России против "Спартака" (3:0).

"ПФК "Арсенал" выражает благодарность УВД по Тульской области, администрации города Тулы и правительству Тульской области.

Обеспечение безопасности на матче 30 тура Росгосстрах Чемпионата России "Арсенал" - "Спартак" Москва, соблюдение общественного порядка накануне матча, в день игры и после нее являлось приоритетной задачей для сотрудников правоохранительных органов, администрации города Тулы, регионального правительства и ПФК "Арсенал".

С этой задачей полиция и службы справились. Во время матча никто не пострадал. ПФК "Арсенал" отмечает профессионализм и четкое исполнение обязанностей по поддержанию правопорядка сотрудниками полиции", - гласит сообщение.
Теги: Арсенал Тула Спартак
Сегодня, 19:05
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