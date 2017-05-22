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Василий Березуцкий: такого слабого "Зенита" я давно не видел
Защитник ЦСКА Василий Березуцкий признал, что армейцам в этом сезоне неприятно сдавать чемпионские полномочия, а также назвал победу «Спартака» в РФПЛ вполне заслуженной.
– Вторым местом мы, скорее, недовольны. Опускаться в турнирной таблице всегда неприятно, а сдавать чемпионские полномочия – особенно. Если бы еще второе место давало прямой выход в групповой турнир Лиги чемпионов, как это будет в следующем году, то можно было бы говорить об относительном успехе. Но нам придется пройти сквозь сито квалификационных раундов, что непросто для любой команды, – отметил игрок красно-синих. – Пока сезон ЦСКА можно признать удовлетворительным, но окончательную оценку нашему выступлению в чемпионате даст август – если пройдем квалификацию Лиги чемпионов, оценка сдвинется в сторону «хорошо», нет – сами понимаете…
– Кому из молодых армейцев вы отдали бы в этом году «Кубок прогресса» – за самый быстрый профессиональный рост? Претендентов-то хватает?
– Да, очень здорово провел весенний период Федя Чалов, а Витиньо вернулся из Бразилии абсолютно другим человеком. Мало того, что тренируется, как одержимый, так еще и вне поля стал суперпрофессионалом. Еду взвешивает – представляете? Да, парня словно подменили – ни лени, ни инфантильности. Но кубок отдал бы все-таки Головину. Он растет просто как на дрожжах.
– СМИ уже и в «Челси» его сватают. Верите в такой вариант?
– Верю, что Саша не затерялся бы и там. Думаю, он должен попробовать себя за рубежом.
– Головин – лучший молодой игрок России прямо сейчас?
– Мне еще нравятся Зобнин и Алексей Миранчук, но пальма первенства все-таки за Сашей.
– Теперь о неприятной, наверное, для вас теме: за счет чего «Спартак» стал чемпионом?
– Честно, даже не задумывался над этим. Спартаковцы провели чемпионат очень ровно, без срывов, если не считать пары матчей, а несколько игр вытянули на последних минутах. Вот поэтому и стали чемпионами. Вполне заслуженно, надо признать.
– ЦСКА впервые за многие годы отдал извечному сопернику обе игры в чемпионате. Вы почувствовали, что «Спартак» стал другим?
– Наверное. В команде явно в лучшую сторону поменялась психология, да и игра стала гораздо более прагматичной. Все эти разговоры о «спартаковском стиле», видимо, мешали предыдущим тренерам, а Каррера, скорее всего, и не знает, что это такое. Он просто сделал команду более динамичной и устойчивой, что и дало результат. «Спартак» теперь не разваливается и понимает, чего хочет на поле.
– Сейчас многие спорят: чемпионство «Спартака» – это его собственный взлет или следствие слабости ЦСКА и «Зенита»?
– Беспредметный спор. Да, мы невнятно провели осенний отрезок, а «Зенит» – весенний. Но кого должны волновать наши проблемы, кроме нас самих? «Спартак» уверенно шел к цели, и его чемпионство нельзя назвать случайным.
– Согласны с тем, что нынешний «Зенит» слабее себя самого предыдущих созывов?
– Так и есть. Весной питерцы своей игрой, а точнее – отсутствием какой-то всегда присущей им мысли на поле, просто разочаровали. Такого слабого «Зенита» я давно не видел.
РФС
– Вторым местом мы, скорее, недовольны. Опускаться в турнирной таблице всегда неприятно, а сдавать чемпионские полномочия – особенно. Если бы еще второе место давало прямой выход в групповой турнир Лиги чемпионов, как это будет в следующем году, то можно было бы говорить об относительном успехе. Но нам придется пройти сквозь сито квалификационных раундов, что непросто для любой команды, – отметил игрок красно-синих. – Пока сезон ЦСКА можно признать удовлетворительным, но окончательную оценку нашему выступлению в чемпионате даст август – если пройдем квалификацию Лиги чемпионов, оценка сдвинется в сторону «хорошо», нет – сами понимаете…
– Кому из молодых армейцев вы отдали бы в этом году «Кубок прогресса» – за самый быстрый профессиональный рост? Претендентов-то хватает?
– Да, очень здорово провел весенний период Федя Чалов, а Витиньо вернулся из Бразилии абсолютно другим человеком. Мало того, что тренируется, как одержимый, так еще и вне поля стал суперпрофессионалом. Еду взвешивает – представляете? Да, парня словно подменили – ни лени, ни инфантильности. Но кубок отдал бы все-таки Головину. Он растет просто как на дрожжах.
– СМИ уже и в «Челси» его сватают. Верите в такой вариант?
– Верю, что Саша не затерялся бы и там. Думаю, он должен попробовать себя за рубежом.
– Головин – лучший молодой игрок России прямо сейчас?
– Мне еще нравятся Зобнин и Алексей Миранчук, но пальма первенства все-таки за Сашей.
– Теперь о неприятной, наверное, для вас теме: за счет чего «Спартак» стал чемпионом?
– Честно, даже не задумывался над этим. Спартаковцы провели чемпионат очень ровно, без срывов, если не считать пары матчей, а несколько игр вытянули на последних минутах. Вот поэтому и стали чемпионами. Вполне заслуженно, надо признать.
– ЦСКА впервые за многие годы отдал извечному сопернику обе игры в чемпионате. Вы почувствовали, что «Спартак» стал другим?
– Наверное. В команде явно в лучшую сторону поменялась психология, да и игра стала гораздо более прагматичной. Все эти разговоры о «спартаковском стиле», видимо, мешали предыдущим тренерам, а Каррера, скорее всего, и не знает, что это такое. Он просто сделал команду более динамичной и устойчивой, что и дало результат. «Спартак» теперь не разваливается и понимает, чего хочет на поле.
– Сейчас многие спорят: чемпионство «Спартака» – это его собственный взлет или следствие слабости ЦСКА и «Зенита»?
– Беспредметный спор. Да, мы невнятно провели осенний отрезок, а «Зенит» – весенний. Но кого должны волновать наши проблемы, кроме нас самих? «Спартак» уверенно шел к цели, и его чемпионство нельзя назвать случайным.
– Согласны с тем, что нынешний «Зенит» слабее себя самого предыдущих созывов?
– Так и есть. Весной питерцы своей игрой, а точнее – отсутствием какой-то всегда присущей им мысли на поле, просто разочаровали. Такого слабого «Зенита» я давно не видел.
РФС
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