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Василий Березуцкий: такого слабого "Зенита" я давно не видел

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий признал, что армейцам в этом сезоне неприятно сдавать чемпионские полномочия, а также назвал победу «Спартака» в РФПЛ вполне заслуженной.

– Вторым местом мы, скорее, недовольны. Опускаться в турнирной таблице всегда неприятно, а сдавать чемпионские полномочия – особенно. Если бы еще второе место давало прямой выход в групповой турнир Лиги чемпионов, как это будет в следующем году, то можно было бы говорить об относительном успехе. Но нам придется пройти сквозь сито квалификационных раундов, что непросто для любой команды, – отметил игрок красно-синих. – Пока сезон ЦСКА можно признать удовлетворительным, но окончательную оценку нашему выступлению в чемпионате даст август – если пройдем квалификацию Лиги чемпионов, оценка сдвинется в сторону «хорошо», нет – сами понимаете…

– Кому из молодых армейцев вы отдали бы в этом году «Кубок прогресса» – за самый быстрый профессиональный рост? Претендентов-то хватает?

– Да, очень здорово провел весенний период Федя Чалов, а Витиньо вернулся из Бразилии абсолютно другим человеком. Мало того, что тренируется, как одержимый, так еще и вне поля стал суперпрофессионалом. Еду взвешивает – представляете? Да, парня словно подменили – ни лени, ни инфантильности. Но кубок отдал бы все-таки Головину. Он растет просто как на дрожжах.

– СМИ уже и в «Челси» его сватают. Верите в такой вариант?

– Верю, что Саша не затерялся бы и там. Думаю, он должен попробовать себя за рубежом.

– Головин – лучший молодой игрок России прямо сейчас?

– Мне еще нравятся Зобнин и Алексей Миранчук, но пальма первенства все-таки за Сашей.

– Теперь о неприятной, наверное, для вас теме: за счет чего «Спартак» стал чемпионом?

– Честно, даже не задумывался над этим. Спартаковцы провели чемпионат очень ровно, без срывов, если не считать пары матчей, а несколько игр вытянули на последних минутах. Вот поэтому и стали чемпионами. Вполне заслуженно, надо признать.

– ЦСКА впервые за многие годы отдал извечному сопернику обе игры в чемпионате. Вы почувствовали, что «Спартак» стал другим?

– Наверное. В команде явно в лучшую сторону поменялась психология, да и игра стала гораздо более прагматичной. Все эти разговоры о «спартаковском стиле», видимо, мешали предыдущим тренерам, а Каррера, скорее всего, и не знает, что это такое. Он просто сделал команду более динамичной и устойчивой, что и дало результат. «Спартак» теперь не разваливается и понимает, чего хочет на поле.

– Сейчас многие спорят: чемпионство «Спартака» – это его собственный взлет или следствие слабости ЦСКА и «Зенита»?

– Беспредметный спор. Да, мы невнятно провели осенний отрезок, а «Зенит» – весенний. Но кого должны волновать наши проблемы, кроме нас самих? «Спартак» уверенно шел к цели, и его чемпионство нельзя назвать случайным.

– Согласны с тем, что нынешний «Зенит» слабее себя самого предыдущих созывов?

– Так и есть. Весной питерцы своей игрой, а точнее – отсутствием какой-то всегда присущей им мысли на поле, просто разочаровали. Такого слабого «Зенита» я давно не видел.

РФС
Теги: Березуцкий В. ЦСКА
Сегодня, 19:49
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11
(6)
№11 Написал: Шмайхель (Сегодня, 21:29) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Василий Березуцкий: такого слабого "Зенита" я давно не видел
Да йопт,Вася,а того сильного зенита ты сколько видел - ...мгновение ?! Сколько вешать граммов? )


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..ю.а - дура ! Глушак - молодец !
Регистрация: 24.04.2017
№10 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:21) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: SHIGA
Кого?

Бомжей


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№9 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 21:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: спартак 1979
А я их совсем недавно в первой лиге видел

Кого?


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№8 Написал: спартак 1979 Урал (Сегодня, 20:58) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А я их совсем недавно в первой лиге видел


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22-Х КРАТНЫЕ !!!
Регистрация: 10.08.2007
№7 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:30) #
  • +4
  •  (6)
online

Цитата: Alter ego
Вася может по завершении карьеры идти в журналисты. Очень хорошо поставлена речь. И сказал все так по делу ,красиво обогнув острые уголки.


На Матч тв нужна свежая кровь. А то одна и тоже шобла надоела. 5-6 человк ходят друг-другу на передачи и друг другу лижут. После ухода Уткина и писклявого Стогниенко , этот канал превратился в попсовый гадюжник.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№6 Написал: Alter ego (Сегодня, 20:25) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Вася может по завершении карьеры идти в журналисты. Очень хорошо поставлена речь. И сказал все так по делу ,красиво обогнув острые уголки.
Регистрация: 17.05.2017
№5 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 20:23) #
  • +8
  •  (8)

Цитата: Кепончег УЕФА
Но зобнин интереснее Головина. Если сравнивать то, что я видел


Давай порадуемся, что они ОБА есть.
Регистрация: 26.01.2007
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 20:20) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ну Вася почти всё правильно сказал. Но зобнин интереснее Головина. Если сравнивать то, что я видел


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:07) #
  • -4
  •  (12)
online

Ну всем небезразличен Зенит. smile Очень приятно.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№2 Написал: interested (Сегодня, 19:59) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
И мы тоже, Вася. cry
Регистрация: 18.10.2013
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:55) #
  • 0
  •  (10)
online

Прав, Васёк, поистаскалась Зинка.. smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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