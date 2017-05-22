Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:42
Алексей Сорокин и Станислав Черчесов доложили исполкому РФС о готовности к Кубку конфедераций (2)
Алексей Сорокин и Станислав Черчесов доложили исполкому РФС о готовности к Кубку конфедераций (2)
16:51
Олег Терехин: "Локомотив" в принципе ничего хорошего не показывает. Кубок выиграли, но это чистая случайность (5)
Олег Терехин: "Локомотив" в принципе ничего хорошего не показывает. Кубок выиграли, но это чистая случайность (5)
Курбан Бердыев: останусь ли я в "Ростове"? Я еще не принял решения
Вице-президент-тренер "Ростова" Курбан Бердыев в интервью Donnews заявил, что еще не принял решения о своем будущем в клубе.
– Остаетесь в "Ростове"?
– Я еще не принял решения. Пока в клубе нет определенности в организационных вопросах. Финансовая ситуация нормализуется, и у руководства клуба есть понимание, что ее нужно стабилизировать. Футболисты тоже это понимают. Матч с "Оренбургом" сложился неудачно. Три травмы по ходу матча выбили команду. Ребята не удовлетворены шестым местом, так как они ставили для себя высокие цели. В целом сезон можно считать успешным, если говорить о международных турнирах, - отметил Бердыев.
– Остаетесь в "Ростове"?
– Я еще не принял решения. Пока в клубе нет определенности в организационных вопросах. Финансовая ситуация нормализуется, и у руководства клуба есть понимание, что ее нужно стабилизировать. Футболисты тоже это понимают. Матч с "Оренбургом" сложился неудачно. Три травмы по ходу матча выбили команду. Ребята не удовлетворены шестым местом, так как они ставили для себя высокие цели. В целом сезон можно считать успешным, если говорить о международных турнирах, - отметил Бердыев.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.