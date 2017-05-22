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Курбан Бердыев: останусь ли я в "Ростове"? Я еще не принял решения

Вице-президент-тренер "Ростова" Курбан Бердыев в интервью Donnews заявил, что еще не принял решения о своем будущем в клубе.

– Остаетесь в "Ростове"?

– Я еще не принял решения. Пока в клубе нет определенности в организационных вопросах. Финансовая ситуация нормализуется, и у руководства клуба есть понимание, что ее нужно стабилизировать. Футболисты тоже это понимают. Матч с "Оренбургом" сложился неудачно. Три травмы по ходу матча выбили команду. Ребята не удовлетворены шестым местом, так как они ставили для себя высокие цели. В целом сезон можно считать успешным, если говорить о международных турнирах, - отметил Бердыев.
Теги: Бердыев Ростов
Сегодня, 21:25
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