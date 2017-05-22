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Будущее Бердыева в "Ростове" зависит от встречи с руководством региона

Будущее главного тренера "Ростова" Курбана Бердыева определится после встреч с руководством региона, сообщает "Спорт-Экспресс".

Специалист, занимающий в "Ростове" пост вице-президента-тренера, имеет действующий контракт с клубом. Решение о том, где в итоге окажется Бердыев, будет во многом зависеть от итогов встречи с руководством региона, которые состоятся до конца текущей недели. Ситуация во многом повторяет ту, что была по окончании прошлого сезона, когда тренер принял решение остаться в клубе.
Теги: Бердыев Ростов
Сегодня, 21:28
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