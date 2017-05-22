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Квинси Промес: сезон был прекрасным для меня с точки зрения трофеев, но в плане игры…
Полузащитник "Спартака" Квинси Промес подвёл итоги сезона. Промес был признан лучшим правым полузащитником по итогам исполкома РФС.
"Приятно, что мы завоевали не только командный, но и личный трофей. Этот сезон был прекрасным для меня с точки зрения трофеев, но в плане игры… Пусть лучше люди сами решают. Лично я стараюсь прогрессировать с каждым годом, и я рад, что стал лучшим в своей номинации. Я делаю это для команды и для болельщиков. Эта награда – признание моего труда. Я благодарю всех за поддержку, это мотивирует меня на дальнейшую работу", - цитирует Промеса "Чемпионат.сом".
"Приятно, что мы завоевали не только командный, но и личный трофей. Этот сезон был прекрасным для меня с точки зрения трофеев, но в плане игры… Пусть лучше люди сами решают. Лично я стараюсь прогрессировать с каждым годом, и я рад, что стал лучшим в своей номинации. Я делаю это для команды и для болельщиков. Эта награда – признание моего труда. Я благодарю всех за поддержку, это мотивирует меня на дальнейшую работу", - цитирует Промеса "Чемпионат.сом".
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