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Квинси Промес: сезон был прекрасным для меня с точки зрения трофеев, но в плане игры…

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес подвёл итоги сезона. Промес был признан лучшим правым полузащитником по итогам исполкома РФС.

"Приятно, что мы завоевали не только командный, но и личный трофей. Этот сезон был прекрасным для меня с точки зрения трофеев, но в плане игры… Пусть лучше люди сами решают. Лично я стараюсь прогрессировать с каждым годом, и я рад, что стал лучшим в своей номинации. Я делаю это для команды и для болельщиков. Эта награда – признание моего труда. Я благодарю всех за поддержку, это мотивирует меня на дальнейшую работу", - цитирует Промеса "Чемпионат.сом".
Теги: Промес Спартак
Сегодня, 21:44
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№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:47) #
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Промес был признан лучшим правым полузащитником по итогам исполкома РФС.
он слева в основном играл smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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