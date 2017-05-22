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Дмитрий Комбаров: в матче с ЦСКА стали понимать, что "Спартак" в шаге от титула

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров, комментируя итоги завершившегося сезона, выделил значимость выездного матча 26-го тура РФПЛ с ЦСКА (2:1).

"Самое запоминающее — это всегда дерби, но особенно, пожалуй, запомнился выездной матч с ЦСКА. Тогда мы уже были на шаг от чемпионства и начали это понимать", - цитирует Комбарова "Чемпионат.сом".
Теги: Комбаров Д. Спартак ЦСКА
Сегодня, 22:27
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№13 Написал: петя365 (Сегодня, 23:15) #
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Кто то умный ему подсказал
Никогда б ему самому не хватило мозгов, что бы понять, зачем его выпустили на поле - то ли пастись на травке, то ли бить по мячику))))))))))
Регистрация: 7.05.2017
№12 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:57) #
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Цитата: Пивовед
Иногда мы так запугивали Жопорука и компанию, что ему от ужаса начинал забивать даже Игнашевич.


Не только Игнаш, но и Уася забивал.

Осень не было бы полноценной , если бы Рукожоп не продлил бы свою серию. Нас ждет очень увлекательный футбольный сезон.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№11 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Цитата: ооо Наш Спартак Москва
и символично что жертвой стал Сухорян

Форварды Спартака на чем только не вертели Рукожопа. И в очко от Велии пропускал, и издевательские пенки забивал Алекс.


Иногда мы так запугивали Жопорука и компанию, что ему от ужаса начинал забивать даже Игнашевич.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№10 Написал: петя365 (Сегодня, 22:48) #
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online

Цитата: Blessing
все спартаковцы обязаны называть своих новорожденных детей Титулами

Льстишь
опять
Они уже нарожали поросят с кличкой Титька - и не сосчитаишь, в натуре
Это люди рожают одного, а они поросятся десятками, как крысы
Регистрация: 7.05.2017
№9 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 22:48) #
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online

Цитата: maradona72
И в очко от Велии пропускал, и издевательские пенки забивал Алекс.

за это мы и любим Спартак,что главное не просто забить,а именно для зрителя сыграть красиво,эстетично.
Регистрация: 13.05.2017
№8 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:45) #
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Цитата: ооо Наш Спартак Москва
и символично что жертвой стал Сухорян

Форварды Спартака на чем только не вертели Рукожопа. И в очко от Велии пропускал, и издевательские пенки забивал Алекс.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№7 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 22:45) #
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online

Цитата: Blessing
Теперь все спартаковцы обязаны называть своих новорожденных детей Титулами.

а зенитовцев как новорожденных называть будут ты не подумал?))
Регистрация: 13.05.2017
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Теперь все спартаковцы обязаны называть своих новорожденных детей Титулами. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№5 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 22:43) #
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online

Цитата: maradona72
Это лучший и самый красивый гол Спартака за последние 10 лет.

лучший гол в дерби за последние 10 лет- это 100% и символично что жертвой стал Сухорян smile
Регистрация: 13.05.2017
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:41) #
  • +1
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http://tass.ru/sport/4272163?
utm_source=twitter.com&ut
m_medium=social&utm_campa
ign=smm_social_share

Доминировали спартаковцы и в традиционном списке 33 лучших, куда вошли сразу 10 игроков красно-белых. Такого количества представителей одной команды в числе лучших не было с 2002 года



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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:40) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
У тебя есть потенциал, Дима...
И вклад твой в чемпионство Спартака неоценим.

Расти как футболист, раскрывайся, как мастер, как игрок, рви противников на поле, ты можешь- и это от чистого сердца и без шуток.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:37) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: ооо Наш Спартак Москва
после гола Адриано,

На этот гол можно смотреть вечно.
Это лучший и самый красивый гол Спартака за последние 10 лет.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 22:35) #
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  •  (6)
online

запомнилось постное лицо Гинера при ничейном счете и гримаса Сухоряна после гола Адриано,просто короли мемов smile
Регистрация: 13.05.2017
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