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Дмитрий Комбаров: в матче с ЦСКА стали понимать, что "Спартак" в шаге от титула
Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров, комментируя итоги завершившегося сезона, выделил значимость выездного матча 26-го тура РФПЛ с ЦСКА (2:1).
"Самое запоминающее — это всегда дерби, но особенно, пожалуй, запомнился выездной матч с ЦСКА. Тогда мы уже были на шаг от чемпионства и начали это понимать", - цитирует Комбарова "Чемпионат.сом".
"Самое запоминающее — это всегда дерби, но особенно, пожалуй, запомнился выездной матч с ЦСКА. Тогда мы уже были на шаг от чемпионства и начали это понимать", - цитирует Комбарова "Чемпионат.сом".
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