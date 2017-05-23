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Шамиль Газизов: 8 июня будут объявлены даты первых 8 туров

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов после окончания общего собрания РФПЛ отметил, что 8 июня будет объявлено расписание первых восьми туров нового сезона.

"8 июня состоится общее собрание лиги, на котором будет утвержден календарь. Будут объявлены 8 туров", - цитирует Газизова "Спорт-Экспресс".
Теги: Газизов
Сегодня, 06:03
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