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Денис Глушаков: готов подписать контракт со "Спартаком" на пять лет
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков признался, что хочет подписать новый долгосрочный контракт с клубом и выступать в стане красно-белых до конца карьеры.
"Конечно, хотелось бы поскорее подписать новый контракт, чтобы я тренировался и играл со спокойной душой. Готов его на пять лет заключить, закончить карьеру в "Спартаке" и остаться там работать.
Да хоть начальником или администратором. Вот тогда точно ко мне за футболками можно будет обращаться – с молодых буду списывать. А сейчас, ребята, извините. Спасибо за поддержку, за поздравления, я их читаю, но достать тысячи маек я просто не в силах", - цитирует Глушакова "Чемпионат.сом".
"Конечно, хотелось бы поскорее подписать новый контракт, чтобы я тренировался и играл со спокойной душой. Готов его на пять лет заключить, закончить карьеру в "Спартаке" и остаться там работать.
Да хоть начальником или администратором. Вот тогда точно ко мне за футболками можно будет обращаться – с молодых буду списывать. А сейчас, ребята, извините. Спасибо за поддержку, за поздравления, я их читаю, но достать тысячи маек я просто не в силах", - цитирует Глушакова "Чемпионат.сом".
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