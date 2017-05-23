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Денис Глушаков: готов подписать контракт со "Спартаком" на пять лет

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков признался, что хочет подписать новый долгосрочный контракт с клубом и выступать в стане красно-белых до конца карьеры.

"Конечно, хотелось бы поскорее подписать новый контракт, чтобы я тренировался и играл со спокойной душой. Готов его на пять лет заключить, закончить карьеру в "Спартаке" и остаться там работать.

Да хоть начальником или администратором. Вот тогда точно ко мне за футболками можно будет обращаться – с молодых буду списывать. А сейчас, ребята, извините. Спасибо за поддержку, за поздравления, я их читаю, но достать тысячи маек я просто не в силах", - цитирует Глушакова "Чемпионат.сом".
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 16:06
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(2)
№11 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 17:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: oksva
Его больше нигде не прочитают .

Хахахахха, тут ты прав на 100!
Регистрация: 11.06.2016
№10 Написал: oksva Спб (Сегодня, 17:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: m7rf_2
cska1971,
Не подпёздывай на нашей ветке, ишак.

Его больше нигде не прочитают .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№9 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 17:13) #
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Цитата: m7rf_2
ишак

воспитывал тебя.
Регистрация: 26.01.2007
№8 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 16:51) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
cska1971,
Не подпёздывай на нашей ветке, ишак.
Регистрация: 11.06.2016
№7 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 16:49) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: m7rf_2
Глушак в 30 лет даст фору


А в 35?

Цитата: m7rf_2
молодым ишакам!


Друзьям твоим?
Регистрация: 26.01.2007
№6 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 16:47) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Неплохо так, в 30 лет вожжелать 5-летний контракт...

Глушак в 30 лет даст фору твоим молодым ишакам!
Регистрация: 11.06.2016
№5 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 16:39) #
  • -4
  •  (4)

Цитата: Lord_Vik
Игнашуцким сколько ты в курсе?


Я в курсе, что по вашим словам, из них уже с 29 лет песок сыплется. Так что лучше помолчите...
Регистрация: 26.01.2007
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 16:25) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодец Денис!
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 16:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
Денис, завязывай болтать. Самое интересное только начинается!.


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 16:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Неплохо так, в 30 лет вожжелать 5-летний контракт...

Игнашуцким сколько ты в курсе?
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 16:11) #
  • -5
  •  (5)

Неплохо так, в 30 лет вожжелать 5-летний контракт...
Регистрация: 26.01.2007
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