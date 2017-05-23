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СМИ: для переговоров с Бердыевым "Рубину" придётся заплатить 0,5 млрд рублей

Для начала переговоров с вице-президентом "Ростова" Курбаном Бердыевым "Рубину" придётся заплатить 0,5 млрд рублей, утверждает Life.ru.

Такова цена увольнения работающего сегодня с командой испанского тренера Хави Грасии. Спонсоры казанского клуба готовы предложить Курбану Бердыеву карт-бланш в работе и контракт на три года. Но пока наставник, работающий в Ростове-на-Дону, отказывается даже вести переговоры с представителями нефтехимического холдинга ТАИФ, который спонсирует клуб. Для того чтобы Бердыев пошёл на контакт, в Казани до 15 июня должны найти 0,5 млрд рублей.
Теги: Бердыев Ростов Рубин
Сегодня, 16:10
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№13 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 17:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dimon_1973
Осталось определиться какому именно бюджету писдец...Ростовской области или Республики Татарстан...

Вот это точно.
Регистрация: 6.11.2011
№12 Написал: ramil Россия (Сегодня, 17:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
обычная схема отмывания денег...
Регистрация: 17.05.2016
№11 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 17:25) #
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online

Не лысо...
Регистрация: 3.03.2007
№10 Написал: Игрочишка (Сегодня, 17:25) #
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online

Уйдёт, ему не привыкать! Хотя и не факт что к татарчатам.


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СПАРТАК-ЧЕМПИОН!!!
Регистрация: 21.04.2017
№9 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 17:17) #
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Болеет за:
«Ростов»
Чем то капелло напомнило
Регистрация: 26.08.2010
№8 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 16:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Осталось определиться какому именно бюджету писдец...Ростовской области или Республики Татарстан...
Регистрация: 8.02.2011
№7 Написал: debil (Сегодня, 16:54) #
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online

Представляете какие откаты ведь так просто в кассе не взят будь ты хоть трижды генеральным копнут найдут а так гарсия уйдет вроде как с аомпенсацией нет не той что азвучена но ему хватит на безбедную испанскую жизнь ну россиянам тоже но они продолжат пилить нефть а бензинчик мы с вами оплатим ну по 45 р ..
Регистрация: 30.06.2016
№6 Написал: kigow (Сегодня, 16:43) #
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За такие деньги легче провести чемпионат россии (татарстана) в 2017-2018 году, доплатить московским и питерским, и стать чемпионом. ну как идея? главное чтоб ростов с краснодаром не был против
Регистрация: 16.05.2017
№5 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:27) #
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0,5 миллиарда Грасии +0,5 миллиарда Бердыеву + 3миллиарда на трансферы


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№4 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ММВ
Кто юристы у футбольных клубов? Как можно было заключить такой контракт??

думаешь они ошиблись? smirk
Регистрация: 6.09.2013
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 16:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
бюджетный клуб что еще тут скажешь,только одни бюджетники с жиру бесятся,а другие зарплаты годами не могут выплатить...
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: vlees1 (Сегодня, 16:16) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нормально так они спускают бюджетные деньги)
Регистрация: 13.05.2017
№1 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 16:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кто юристы у футбольных клубов? Как можно было заключить такой контракт??


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
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