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Джанни Инфантино: всегда был убежден, что Россия выполнит все взятые на себя обязательства (1)
Джанни Инфантино: всегда был убежден, что Россия выполнит все взятые на себя обязательства (1)
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Роман Зобнин: в моей первой игре против "Спартака" меня заменили на 16-минуте - привез гол (7)
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Роман Зобнин: обошлись без командного просмотра, были уверены, что "Зенит" обыграет "Терек" (1)
СМИ: для переговоров с Бердыевым "Рубину" придётся заплатить 0,5 млрд рублей
Для начала переговоров с вице-президентом "Ростова" Курбаном Бердыевым "Рубину" придётся заплатить 0,5 млрд рублей, утверждает Life.ru.
Такова цена увольнения работающего сегодня с командой испанского тренера Хави Грасии. Спонсоры казанского клуба готовы предложить Курбану Бердыеву карт-бланш в работе и контракт на три года. Но пока наставник, работающий в Ростове-на-Дону, отказывается даже вести переговоры с представителями нефтехимического холдинга ТАИФ, который спонсирует клуб. Для того чтобы Бердыев пошёл на контакт, в Казани до 15 июня должны найти 0,5 млрд рублей.
Такова цена увольнения работающего сегодня с командой испанского тренера Хави Грасии. Спонсоры казанского клуба готовы предложить Курбану Бердыеву карт-бланш в работе и контракт на три года. Но пока наставник, работающий в Ростове-на-Дону, отказывается даже вести переговоры с представителями нефтехимического холдинга ТАИФ, который спонсирует клуб. Для того чтобы Бердыев пошёл на контакт, в Казани до 15 июня должны найти 0,5 млрд рублей.
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