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Владимир Путин посетил академию "Краснодара"
Президент РФ Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Краснодарский край посетил одну из крупнейших детских спортивных школ Европы - Академию футбольного клуба "Краснодар", сообщает "Р-Спорт".
У входа в здание главу государства встретили президент ФК "Краснодар" Сергей Галицкий, вице-премьер Виталий Мутко, а также президент ФИФА Джанни Инфантино. Вместе с ними президент осмотрел помещения школы, а также пообщался с воспитанниками.
Детская спортивная школа при футбольном клубе "Краснодар" была создана в 2008 году. Сегодня она является одной из крупнейших в Европе и всем мире детских футбольных школ. В ее состав входят 25 филиалов: 9 расположены в Краснодаре и 14 - в населенных пунктах края. В настоящее время здесь идет работа с командами десяти возрастов и каждый год продолжается набор младших команд. В распоряжении воспитанников школы есть несколько манежей с искусственной травой для занятий в холодное время года, 20 полноразмерных полей с натуральным газоном, а также 5 - с синтетическим. В спортивном арсенале есть не имеющий аналогов в России тренажер, разработанный компанией "Спорт автоматика" и произведенный резидентом новосибирского технопарка "Академпарк". Роботизированный тренировочный комплекс для футболистов FootBot занимает целую спортивную площадку. Он представляет собой квадратный манеж размером 16 на 16 метров с расположенными по четырем сторонам пушками для подачи мячей. Задача игрока - принять и отправить мячи, летящие с разной интенсивностью и скоростью (до 100 километров в час), в обозначенную цветом мишень.
У входа в здание главу государства встретили президент ФК "Краснодар" Сергей Галицкий, вице-премьер Виталий Мутко, а также президент ФИФА Джанни Инфантино. Вместе с ними президент осмотрел помещения школы, а также пообщался с воспитанниками.
Детская спортивная школа при футбольном клубе "Краснодар" была создана в 2008 году. Сегодня она является одной из крупнейших в Европе и всем мире детских футбольных школ. В ее состав входят 25 филиалов: 9 расположены в Краснодаре и 14 - в населенных пунктах края. В настоящее время здесь идет работа с командами десяти возрастов и каждый год продолжается набор младших команд. В распоряжении воспитанников школы есть несколько манежей с искусственной травой для занятий в холодное время года, 20 полноразмерных полей с натуральным газоном, а также 5 - с синтетическим. В спортивном арсенале есть не имеющий аналогов в России тренажер, разработанный компанией "Спорт автоматика" и произведенный резидентом новосибирского технопарка "Академпарк". Роботизированный тренировочный комплекс для футболистов FootBot занимает целую спортивную площадку. Он представляет собой квадратный манеж размером 16 на 16 метров с расположенными по четырем сторонам пушками для подачи мячей. Задача игрока - принять и отправить мячи, летящие с разной интенсивностью и скоростью (до 100 километров в час), в обозначенную цветом мишень.
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