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Поле "Арсенала" в Туле пришлось раскопать, чтобы убрать последствия пролившегося тосола

Пресс-атташе тульского "Арсенала" Евгений Овсянников рассказал, как идут восстановительные работы на стадионе после ущерба, который нанесли болельщики, выбежавшие на поле после матча со "Спартаком" в 30-м туре РФПЛ.

"Восстановлением газона занимаются профессионалы с большим опытом работы за плечами. Сроки очень сжатые, но технология понятна, хоть и очень трудоёмкая. Несмотря на сложную задачу, к 28 мая поле будет готово к проведению матча", - цитирует Овсянникова "Чемпионат.сом".
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 16:41
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