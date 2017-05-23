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Игорь Резвухин: "Амкар" неудачно выступил во второй части чемпионата
Выступление пермского "Амкара" в чемпионате России прошедшего сезона можно оценить как нормальное, заявил генеральный директор уральского клуба Игорь Резвухин.
"Считаю, что сезон для "Амкара" был нормальный, но этот сезон нужно разделить на две части – до перерыва и после. Если мы в финансовом плане заработали, пополнили свой бюджет, то в спортивном плане во второй части сезона выступили неудачно", - цитирует Резвухина "Р-Спорт".
"Считаю, что сезон для "Амкара" был нормальный, но этот сезон нужно разделить на две части – до перерыва и после. Если мы в финансовом плане заработали, пополнили свой бюджет, то в спортивном плане во второй части сезона выступили неудачно", - цитирует Резвухина "Р-Спорт".
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