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Вячеслав Тукманов: московское "Торпедо" свяжется с Павлюченко

"Торпедо" свяжется с нападающим Романом Павлюченко по поводу возможного сотрудничества, сообщил президент клуба Вячеслав Тукманов.

Ранее во вторник 35-летний Павлюченко сообщил, что решил не продлевать соглашение с "Уралом" и намерен вернуться в Москву по семейным обстоятельствам.

"Рома - хороший футболист, но надо понять, чего он хочет в Москве - жить, играть. Свяжемся с ним, узнаем его настроение, планы. Сможем ли мы потянуть его финансовые запросы? Думаю, сегодня для Ромы это не главное, если обстоятельства вынуждают его быть в Москве", - цитирует Тукманова ТАСС.
Теги: Тукманов Павлюченко Торпедо
Сегодня, 18:28
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№2 Написал: Cheese1156 Москва (Сегодня, 19:35) #
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Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: voldemar
Сможем ли мы потянуть его финансовые запросы?
Дальше можно не продолжать.Не потянете.

Какие запросы? Пусть скажет спасибо, что возьмут!!
Регистрация: 17.03.2017
№1 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 18:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Сможем ли мы потянуть его финансовые запросы?
Дальше можно не продолжать.Не потянете.
Регистрация: 8.05.2017
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