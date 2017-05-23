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Шамиль Газизов: мне кажется, Быстров не подходит под концепцию "Уфы"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном переходе бывшего полузащитника "Краснодара" Владимира Быстрова. Накануне 33-летний футболист покинул "горожан" и стал свободным агентом.

"В уровне Владимира Быстрова нет сомнений, это очень хороший футболист, качественный. Но мне кажется, что он не подходит под концепцию "Уфы", - цитирует Газизова "Чемпионат.сом".
Теги: Газизов Быстров Уфа
Сегодня, 19:07
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№3 Написал: AnK. (Сегодня, 20:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А "Уфа" что топ-клуб? Обычный середняк.
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: Cheese1156 Москва (Сегодня, 19:37) #
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Болеет за:
«Ювентус»
Может опять в Зенит, говорят, там хорошо платят!!
Регистрация: 17.03.2017
№1 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 19:19) #
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Болеет за:
«Краснодар»
"В уровне Владимира Быстрова нет сомнений, это очень хороший футболист, качественный. Но мне кажется, что он не подходит под концепцию "Уфы", - цитирует Газизова "Чемпионат.сом".
smile О каком качестве речь? Был бы хорошим футболистом,то продлили бы контракт. Нужно трезво смотреть на вещи -БыстровТорбинский и тем более Павлюченко давно отработанный материал
Регистрация: 20.02.2013
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