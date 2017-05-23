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Массимо Каррера не знал о своей номинации на лучшего тренера и не был приглашен на вечер РФПЛ

Главный тренер "Спартак" Массимо Каррера не знал, что номинирован на звание лучшего тренера сезона, и не был приглашен на торжественное вручение премии, сообщает "Р-Спорт".

Каррера сразу после встречи с руководством и спонсором "Спартака" отправился в гостиницу, в то время как ряд игроков "красно-белых" отправились на вечер РФПЛ. Таким образом, Каррера узнал о своем призе лишь из Instagram.

В понедельник Каррера был признан РФС лучшим тренером сезона. Вручение номинаций проходило в тот же день на вечере РФПЛ, где награду за Карреру получал генеральный директор клуба Сергей Родионов.
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 19:13
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(2)
№3 Написал: Cheese1156 Москва (Сегодня, 19:34) #
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Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: Одиссей
Некрасиво однако получилось smile И все потому-что в руководстве РПФЛ блатные мажорики -непрофессионалы.

Видимо, ждали бабла, никто не знает Червиченко не наградили?
Регистрация: 17.03.2017
№2 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 19:23) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Некрасиво однако получилось smile И все потому-что в руководстве РПФЛ блатные мажорики -непрофессионалы.
Регистрация: 20.02.2013
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:20) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Награда всё равно найдёт своего героя.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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