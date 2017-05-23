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Григорий Иванов: Тарханов остается главным тренером "Урала"
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов продолжит работу на этом посту, сообщил президент уральского клуба Григорий Иванов.
"Тарханов работает в нашем клубе и остается работать дальше, у него контракт. У нас вообще никаких вопросов по нему не возникает, мы давно вместе работаем, все хорошо.
Сезон мы оцениваем неоднозначно. Надо отдать должное нашей команде, что мы впервые в истории уральского футбола вышли в финал Кубка России. Это одно из самых высоких достижений. Но в чемпионате мы сыграли неровно: плохо начали и плохо закончили, а в середине команда показывала хороший футбол, набирала очки. Мы довольны, что вышли в финал и что избежали "стыков", но сезон неоднозначный", - цитирует Иванова ТАСС.
"Тарханов работает в нашем клубе и остается работать дальше, у него контракт. У нас вообще никаких вопросов по нему не возникает, мы давно вместе работаем, все хорошо.
Сезон мы оцениваем неоднозначно. Надо отдать должное нашей команде, что мы впервые в истории уральского футбола вышли в финал Кубка России. Это одно из самых высоких достижений. Но в чемпионате мы сыграли неровно: плохо начали и плохо закончили, а в середине команда показывала хороший футбол, набирала очки. Мы довольны, что вышли в финал и что избежали "стыков", но сезон неоднозначный", - цитирует Иванова ТАСС.
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