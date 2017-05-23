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Григорий Иванов: Тарханов остается главным тренером "Урала"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов продолжит работу на этом посту, сообщил президент уральского клуба Григорий Иванов.

"Тарханов работает в нашем клубе и остается работать дальше, у него контракт. У нас вообще никаких вопросов по нему не возникает, мы давно вместе работаем, все хорошо.

Сезон мы оцениваем неоднозначно. Надо отдать должное нашей команде, что мы впервые в истории уральского футбола вышли в финал Кубка России. Это одно из самых высоких достижений. Но в чемпионате мы сыграли неровно: плохо начали и плохо закончили, а в середине команда показывала хороший футбол, набирала очки. Мы довольны, что вышли в финал и что избежали "стыков", но сезон неоднозначный", - цитирует Иванова ТАСС.
Теги: Иванов Тарханов Урал
Сегодня, 19:18
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№2 Написал: Cheese1156 Москва (Сегодня, 19:39) #
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Болеет за:
«Ювентус»
Про тренера не скажу, а человек очень позитивный!!
Регистрация: 17.03.2017
№1 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 19:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
вызывает огромную симптатию у меня Президент Урала,
экий дядька который и славцо скажет и по харе даст,
да пусть иногда не прав и чуток не адекватен - все это простительно людям из кагорты 80 х, зато за ним как за каменной стеной - сказал и сделал, никогда не виляет хвостом и говорит все начистоту,
так и хочется с ним посидеть,выпить водки поговорить по душам о футболе и о телках с большми сиськами)


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
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