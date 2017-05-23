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Владимир Путин поддержал идею произвести импортозамещение в российском футболе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании президентского совета по развитию физкультуры и спорта попросил президента Российской Федерации Владимира Путина произвести 100-процентное импортозамещение в российском футболе.

"Футбол — для нашего региона базовый вид спорта. Вы сегодня были на базе футбольного клуба "Краснодар", где спортом занимаются 10 тыс. мальчишек. Я не говорю про краевую школу футбола. Хотелось бы, чтобы у них была перспектива. Они должны быть востребованы нашими спортивными клубами, в том числе и нашей сборной. Можно возразить и сказать, что они должны быть талантливыми. Можно с ними возиться, а можно купить легионера в любой большой спортивный клуб. Тогда никакой возможности, чтобы наши мальчишки выросли в больших звёзд, уже нет. Давайте посмотрим проблему. Она может по-разному трактоваться. Что такое легионер? Это игрок номер один в клубе. А наши подающие надежды и хорошо играющие игроки всё равно номер два. Если возьмём за основу сборную России, то тот игрок, который номер один в клубе, он не может играть в сборной. Поэтому сборная остаётся без игрока номер один. Я знаю, что Виталий Леонтьевич Мутко ограничивает количество легионеров. Одна огромная просьба: можно при вашей поддержке произвести 100-процентное импортозамещение в российском футболе", - цитирует Кондратьева "Чемпионат.сом".

"Правильно, я согласен", — таков был ответ Путина.
Теги: Путин
Сегодня, 19:27
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22
(5)
№22 Написал: rubschik 60RUS (Сегодня, 20:10) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Вообще супер было бы. В таком случае Спартак всегда был бы на ведущих ролях. ЦСКА, Локо, Краснодар( если уж 10т мальчиков занимается у них)-эти три команды где-то рядом с флагманом отечественного футбола. Остальные на подтанцовке.

То то в Спартаке одни воспитанники и играют что он га ведущих ролях будет.
Зенит скупит всех сильнейших на данный момент игроков с паспортом.Гинер перспективную молодежь со страны на халяву поскупает.На вырост.В Краснодаре свои на подходе.А спартак уже прыгнул выше головы и так.И теперь опять нс свое место на 15 лет ..бороться за попадание в ЛЕ .При любом раскладе будь то импортозамещение или нет..И это не стеб.


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"Гуд-бай, Америка-о ! ...нас так долго учили
любить твои запретные плоды.."
Регистрация: 29.11.2009
№21 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:08) #
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online

Цитата: sssh53
Чемпионом станет Томь и пипец российскому футболу.

А что пистец-то? Представляешь какой подъем футбола настанет в Сибири?! С ума сойти!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№20 Написал: петя365 (Сегодня, 20:06) #
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online

Цитата: duha
кгбэшник и политикан решили разобраться в спорте

Он же пока в футболе никого ещё не убил, как обычно,так что очень мягко пока руководит ))))))))))))))))
Регистрация: 7.05.2017
№19 Написал: Gonzo111 (Сегодня, 20:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Надеюсь футбольные боссы не прислушаются к сумасшедшему владыке морей!
Регистрация: 22.04.2017
№18 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 20:05) #
  • +2
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online

maradona72,
У Спартака, ЦСКА, Локомотива, Зенита это аут. Чемпионом станет Томь и пипец российскому футболу. А может и к лучшему) Хоть перестанут махать красной тряпкой ЧМ 2018
Регистрация: 23.09.2008
№17 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 20:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
если 100%,да ещё с жестким потолком зарплат,то да...
Регистрация: 9.01.2015
№16 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:57) #
  • -1
  •  (5)
online

Вообще супер было бы. В таком случае Спартак всегда был бы на ведущих ролях. ЦСКА, Локо, Краснодар( если уж 10т мальчиков занимается у них)-эти три команды где-то рядом с флагманом отечественного футбола. Остальные на подтанцовке.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№15 Написал: vlees1 (Сегодня, 19:57) #
  • -5
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online
Болеет за:
«Спартак»
Карлик поплыл уже
Регистрация: 13.05.2017
№14 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 19:57) #
  • -3
  •  (7)
online

Печально, когда Президент не совсем в уме
Регистрация: 23.09.2008
№13 Написал: duha Зауралье (Сегодня, 19:56) #
  • -2
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Болеет за:
ЦСКА
кгбэшник и политикан решили разобраться в спорте rage еще и в футболе scream просто ипануться.....


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Эта слеза не от ветра, а от смеха над обманутыми дураками.
Регистрация: 24.08.2006
№12 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:48) #
  • +2
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online

Цитата: Almaz
Это финиш

Для таких клубов у которых нет школы или школа очень слабая!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№11 Написал: 04537 Москва (Сегодня, 19:46) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Лучше бы свои обязанности качественно выполнял...
Регистрация: 6.01.2008
№10 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:45) #
  • 0
  •  (8)
online

Супер идея! Полностью поддерживаю! Если это случится , это будет революцией в футболе! Играют только свои! А кто хочет , пускай уезжает в Европу!
Цитата: Сибирячок
В начале 90-х не было легов, Зарплаты были мизерные, все рвались за бугор и в сборной были монстры.


Ес!


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№9 Написал: Cheese1156 Москва (Сегодня, 19:43) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: Prokurator
Путина необходимо держать как можно дальше от футбола. Он не любит футбол, не разбирается в нем, но принимает решения. Не правильные. Лимит при его поддержке усилили.
Лучше бы коррупционерами занимался в петербургском правительстве. Алибными, другими гопниками.

Ты не знаешь, в правительстве импортозамещение не предвидится?
Регистрация: 17.03.2017
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:39) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Сибирь»
В начале 90-х не было легов, Зарплаты были мизерные, все рвались за бугор и в сборной были монстры.

Что дали нашему футболу Халк, Витесь, Кураньи? Бабло вывезли? Да. Научили кого-нибудь играть? Кого? Выиграли евротрофеи? Х у й.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 19:35) #
  • +7
  •  (11)

Путина необходимо держать как можно дальше от футбола. Он не любит футбол, не разбирается в нем, но принимает решения. Не правильные. Лимит при его поддержке усилили.
Лучше бы коррупционерами занимался в петербургском правительстве. Алибными, другими гопниками.


--------------------
Уберите видеорекламу из комментов, бесит
Регистрация: 3.04.2010
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:34) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Вот и заебца. Сразу зарплаты можно срезать. Деваться им всё-равно некуда. За бугор будут рваться ? Это тоже заебись. Будут жопу рвать для этого.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 19:34) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Таджики и казахи с российскими паспортами в сборной? Оригинально!
Регистрация: 14.04.2008
№4 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 19:33) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сначала потолок зарплат введите и бонусную систему....а то "импортозамещения" получив жирный контракт быстро завязывают с футболом...
Регистрация: 24.04.2009
№3 Написал: Almaz (Сегодня, 19:31) #
  • +2
  •  (4)

Это финиш
Регистрация: 29.07.2015
№2 Написал: Hitman (Сегодня, 19:30) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
вы экономикой лучше бы занимались,а не в футбол лезли,для начала примите закон о запрете финансирования гос компаниями футбольных клубов
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 19:28) #
  • +9
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
это конец нашего футбола.
когда же дебилы которые ничего в футболе не смыслят перестанут совать свой нос сюда


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
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