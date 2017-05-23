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Владимир Путин поддержал идею произвести импортозамещение в российском футболе
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании президентского совета по развитию физкультуры и спорта попросил президента Российской Федерации Владимира Путина произвести 100-процентное импортозамещение в российском футболе.
"Футбол — для нашего региона базовый вид спорта. Вы сегодня были на базе футбольного клуба "Краснодар", где спортом занимаются 10 тыс. мальчишек. Я не говорю про краевую школу футбола. Хотелось бы, чтобы у них была перспектива. Они должны быть востребованы нашими спортивными клубами, в том числе и нашей сборной. Можно возразить и сказать, что они должны быть талантливыми. Можно с ними возиться, а можно купить легионера в любой большой спортивный клуб. Тогда никакой возможности, чтобы наши мальчишки выросли в больших звёзд, уже нет. Давайте посмотрим проблему. Она может по-разному трактоваться. Что такое легионер? Это игрок номер один в клубе. А наши подающие надежды и хорошо играющие игроки всё равно номер два. Если возьмём за основу сборную России, то тот игрок, который номер один в клубе, он не может играть в сборной. Поэтому сборная остаётся без игрока номер один. Я знаю, что Виталий Леонтьевич Мутко ограничивает количество легионеров. Одна огромная просьба: можно при вашей поддержке произвести 100-процентное импортозамещение в российском футболе", - цитирует Кондратьева "Чемпионат.сом".
"Правильно, я согласен", — таков был ответ Путина.
"Футбол — для нашего региона базовый вид спорта. Вы сегодня были на базе футбольного клуба "Краснодар", где спортом занимаются 10 тыс. мальчишек. Я не говорю про краевую школу футбола. Хотелось бы, чтобы у них была перспектива. Они должны быть востребованы нашими спортивными клубами, в том числе и нашей сборной. Можно возразить и сказать, что они должны быть талантливыми. Можно с ними возиться, а можно купить легионера в любой большой спортивный клуб. Тогда никакой возможности, чтобы наши мальчишки выросли в больших звёзд, уже нет. Давайте посмотрим проблему. Она может по-разному трактоваться. Что такое легионер? Это игрок номер один в клубе. А наши подающие надежды и хорошо играющие игроки всё равно номер два. Если возьмём за основу сборную России, то тот игрок, который номер один в клубе, он не может играть в сборной. Поэтому сборная остаётся без игрока номер один. Я знаю, что Виталий Леонтьевич Мутко ограничивает количество легионеров. Одна огромная просьба: можно при вашей поддержке произвести 100-процентное импортозамещение в российском футболе", - цитирует Кондратьева "Чемпионат.сом".
"Правильно, я согласен", — таков был ответ Путина.
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