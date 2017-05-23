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Денис Глушаков: в какие-то моменты уже прикалывались над реакцией "Зенита" о судьях
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал, как команда реагировала на жалобы главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу на работу судей.
"Когда матчи "Зенита" смотрели и там были какие-то моменты, то все мы говорили, что завтра в прессе опять начнётся шумиха про судей. Мол, опять "Зенит" душат, убивают, ещё что-то. В команде уже прикалывались над этим, смешно было.
Просто вот кто виноват, что команда не выигрывает у "Анжи" дома?! Неплохая команда – "Анжи", но ведь потеряли незапланированные очки… Так кто виноват – "Спартак" или судьи? Ещё какие-то матчи они не выигрывали. Также и "Спартак" с Самарой. Никто же не сказал, что судья поставил левый пенальти и из-за этого был разгром. Нет, мы по игре были хуже, никаких нет вопросов. Поражение надо принимать нормально", - цитирует Глушакова "Чемпионат.сом".
"Когда матчи "Зенита" смотрели и там были какие-то моменты, то все мы говорили, что завтра в прессе опять начнётся шумиха про судей. Мол, опять "Зенит" душат, убивают, ещё что-то. В команде уже прикалывались над этим, смешно было.
Просто вот кто виноват, что команда не выигрывает у "Анжи" дома?! Неплохая команда – "Анжи", но ведь потеряли незапланированные очки… Так кто виноват – "Спартак" или судьи? Ещё какие-то матчи они не выигрывали. Также и "Спартак" с Самарой. Никто же не сказал, что судья поставил левый пенальти и из-за этого был разгром. Нет, мы по игре были хуже, никаких нет вопросов. Поражение надо принимать нормально", - цитирует Глушакова "Чемпионат.сом".
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