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Денис Глушаков: в какие-то моменты уже прикалывались над реакцией "Зенита" о судьях

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал, как команда реагировала на жалобы главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу на работу судей.

"Когда матчи "Зенита" смотрели и там были какие-то моменты, то все мы говорили, что завтра в прессе опять начнётся шумиха про судей. Мол, опять "Зенит" душат, убивают, ещё что-то. В команде уже прикалывались над этим, смешно было.

Просто вот кто виноват, что команда не выигрывает у "Анжи" дома?! Неплохая команда – "Анжи", но ведь потеряли незапланированные очки… Так кто виноват – "Спартак" или судьи? Ещё какие-то матчи они не выигрывали. Также и "Спартак" с Самарой. Никто же не сказал, что судья поставил левый пенальти и из-за этого был разгром. Нет, мы по игре были хуже, никаких нет вопросов. Поражение надо принимать нормально", - цитирует Глушакова "Чемпионат.сом".
Теги: Глушаков Спартак Зенит
Сегодня, 19:43
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(6)
№12 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 20:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
забавный клоун

Дэн провел очень приличный сезон,
а если какому то голубому дефективному мальчику очарованному гей крысой это не видно - сорри)))


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№11 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А кто-то пустил инфу, что доктора Лю из спартака уволили.
А может и уволили, за передозировку иньекций Глушакову. Язык растёт не по дням, а по часам, рот вообще не закрывает, птица-говорун.
Конечно, это может быть плод упорных тренировок великого Карреры, не исключено, что у такого талантливого тренера ни один мускул, говорят, без упражнений не остаётся, Глобус явно налегал на развитие горло-зубчатого агрегата.

пс: Молчание золото(народная мудрость), а у нас спартак чемпион.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№10 Написал: parafraz СПБ (Сегодня, 20:09) #
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online

Как не печально футболисты в массе своей невысокого ума люди. Ни проигрывать достойно не умеют. Не выигрывать...


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У нас команда лучше и шансов больше. (с) Ломбертс
Регистрация: 30.09.2007
№9 Написал: mak Ломоносов (Сегодня, 20:08) #
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online

что то глушакова стало слишком много. подзадолбал
Регистрация: 9.04.2017
№8 Написал: Didi Питер (Сегодня, 20:05) #
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online

Цитата: maradona72
Помойные , фас!

Интересно, кем ты себя возомнил, уродец :-)
Регистрация: 6.12.2008
№7 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:02) #
  • -1
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online

https://www.youtube.com/watch
?v=cE5uVoi8ihg

Денис Глушаков о тайнах "Спартака", больших деньгах и алкоголе


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№6 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 20:01) #
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online

Я смотрю Глушаков прям ЛЧ уже выиграл на словах. Ну после 3-х литров самогона понятно. Все таки лучше осени дождаться а уже потом выеживаться
Регистрация: 23.09.2008
№5 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 19:57) #
  • -5
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online
Болеет за:
«Зенит»
а вот мы не будем прикалываться над спартаком,ибо не по-христиански это прикалываться над убогими...
Регистрация: 9.01.2015
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 19:55) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
по осени поприкалываемся от души

да над вами итак все уже смеются,второй год мимо ЛЧ в сраной говновазе барахтаетесь,а Спартак за ЛЧ денежку получит
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: vlees1 (Сегодня, 19:55) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да всей страной угораем над питерским шапито,Луческу их полководец,ахаха
Регистрация: 13.05.2017
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 19:51) #
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  •  (18)
online
Болеет за:
«Зенит»
забавный клоун.
памать отшибло, как ты ныл то после матча в питере что тебе стыдно играть в таком чемпионате? пиздабол этот сервант знатный.
ах да еще помню как тебя опустила пресс служба зенита. когда твой мозг в ответ смог только родить гениальную фразу. "и чо?"
по осени поприкалываемся от души


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:46) #
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  •  (16)
online

Помойные , фас!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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