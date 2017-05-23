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"Динамо": в нашем шорт-листе фамилия Павлюченко не фигурировала
"Динамо" не рассматривает вариант приглашения нападающего Романа Павлюченко, сообщил главный селекционер клуба Геннадий Голубин.
Ранее во вторник 35-летний Павлюченко сообщил, что решил не продлевать отношения с "Уралом" и намерен вернуться в Москву по семейным обстоятельствам.
"Мы не рассматривали (вариант его приглашения - прим.), в нашем шорт-листе фамилия Павлюченко не фигурировала", - цитирует Голубина ТАСС.
Ранее во вторник 35-летний Павлюченко сообщил, что решил не продлевать отношения с "Уралом" и намерен вернуться в Москву по семейным обстоятельствам.
"Мы не рассматривали (вариант его приглашения - прим.), в нашем шорт-листе фамилия Павлюченко не фигурировала", - цитирует Голубина ТАСС.
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