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"Динамо": в нашем шорт-листе фамилия Павлюченко не фигурировала

"Динамо" не рассматривает вариант приглашения нападающего Романа Павлюченко, сообщил главный селекционер клуба Геннадий Голубин.

Ранее во вторник 35-летний Павлюченко сообщил, что решил не продлевать отношения с "Уралом" и намерен вернуться в Москву по семейным обстоятельствам.

"Мы не рассматривали (вариант его приглашения - прим.), в нашем шорт-листе фамилия Павлюченко не фигурировала", - цитирует Голубина ТАСС.
Теги: Динамо Павлюченко
Сегодня, 20:08
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