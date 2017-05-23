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Денис Глушаков: в сборной России надо мной угорали, называли "Нольтрофеичем"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал слухи о том, что именно он случайно попал в глаз Павлу Мамаеву на Евро-2016.

— В сборной России Леонида Слуцкого была лёгкая атмосфера, и футболисты друг над другом угорали. Было такое?

— Да, и над тренером угорали.

— Тебя называли "Нольтрофеичем".

— Да.

— И в один день издёвки над "Спартаком", особенно от только ушедших и взявших титулы Артёма Дзюбы и Романа Широкова, так тебя взбесили, что ты сказал одному, что он ничего не выиграет без Халка, а другому, что тот просидел весь чемпионский сезон в ЦСКА. Закончилось всё потасовкой, которую пытался разнять Павел Мамаев и случайно получил в глаз.

— Это ерунда, давай не будем на эту тему. Я тебе скажу о другом. В сборной случился спор на очень хорошую сумму. Человек говорил, что мы в этом году даже в тройке не будем. Я выиграл. Так что скоро позвоню этому товарищу, скажу, чтобы готовил деньги. Это как карточный долг – его нужно возвращать. Как отдаст – переведу в детский дом или в развитие футбола.

— Это Широков или Дзюба?!

— Не скажу, ну тебя.

"Чемпионат.сом"
Теги: Глушаков Сборная России Спартак
Сегодня, 21:29
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(2)
№9 Написал: Энтерпрайз (Сегодня, 22:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
[quote=Blessing]А сейчас как, разтрофеич, или одноразовый трофеич???


Не,теперь он передал это гордое звание всемуЗениту!!! И Зенит будет его хранить ,как Зенитцу Ока,и оберегать долгие годы!!!
Регистрация: 3.09.2016
№8 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 22:23) #
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online

Цитата: Blessing
Кстати, Копа считается???

Конечно считается!
У "Зенита"-то "Копы дель Соль" НЕТУТИ!
Ну, ничего.
Пусть "Зенит" старается, повышает своё мастерство...
Глядишь, до кубка "Копа дель Соль" прикоснутся.
Ну, хотя бы ПОПРОСЯТ ПОТРОГАТЬ у победителя турнира. laughing
Регистрация: 6.08.2008
№7 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 22:14) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
теперь конечно не нольтрофеич,но как был нольигрофеич,так им и остался...
Регистрация: 9.01.2015
№6 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 22:11) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
скоро у кого-то из игроков зенытика бесследно исчезнет очень хорошая сумма.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:57) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
А сейчас как, разтрофеич, или одноразовый трофеич???
Кстати, Копа считается???


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 21:55) #
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online

Это был Дзагоев
Регистрация: 23.09.2008
№3 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 21:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
это Дзюба был...
Регистрация: 18.07.2011
№2 Написал: Hitman (Сегодня, 21:49) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба проспорил,ну ничего пробежится по карманам зенитовской раздевалки и долга нет)
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 21:32) #
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  •  (2)
online

Дзюба на бабки попал?
Регистрация: 29.08.2016
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