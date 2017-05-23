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Денис Глушаков: в сборной России надо мной угорали, называли "Нольтрофеичем"
Капитан "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал слухи о том, что именно он случайно попал в глаз Павлу Мамаеву на Евро-2016.
— В сборной России Леонида Слуцкого была лёгкая атмосфера, и футболисты друг над другом угорали. Было такое?
— Да, и над тренером угорали.
— Тебя называли "Нольтрофеичем".
— Да.
— И в один день издёвки над "Спартаком", особенно от только ушедших и взявших титулы Артёма Дзюбы и Романа Широкова, так тебя взбесили, что ты сказал одному, что он ничего не выиграет без Халка, а другому, что тот просидел весь чемпионский сезон в ЦСКА. Закончилось всё потасовкой, которую пытался разнять Павел Мамаев и случайно получил в глаз.
— Это ерунда, давай не будем на эту тему. Я тебе скажу о другом. В сборной случился спор на очень хорошую сумму. Человек говорил, что мы в этом году даже в тройке не будем. Я выиграл. Так что скоро позвоню этому товарищу, скажу, чтобы готовил деньги. Это как карточный долг – его нужно возвращать. Как отдаст – переведу в детский дом или в развитие футбола.
— Это Широков или Дзюба?!
— Не скажу, ну тебя.
"Чемпионат.сом"
— В сборной России Леонида Слуцкого была лёгкая атмосфера, и футболисты друг над другом угорали. Было такое?
— Да, и над тренером угорали.
— Тебя называли "Нольтрофеичем".
— Да.
— И в один день издёвки над "Спартаком", особенно от только ушедших и взявших титулы Артёма Дзюбы и Романа Широкова, так тебя взбесили, что ты сказал одному, что он ничего не выиграет без Халка, а другому, что тот просидел весь чемпионский сезон в ЦСКА. Закончилось всё потасовкой, которую пытался разнять Павел Мамаев и случайно получил в глаз.
— Это ерунда, давай не будем на эту тему. Я тебе скажу о другом. В сборной случился спор на очень хорошую сумму. Человек говорил, что мы в этом году даже в тройке не будем. Я выиграл. Так что скоро позвоню этому товарищу, скажу, чтобы готовил деньги. Это как карточный долг – его нужно возвращать. Как отдаст – переведу в детский дом или в развитие футбола.
— Это Широков или Дзюба?!
— Не скажу, ну тебя.
"Чемпионат.сом"
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