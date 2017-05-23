Денис Глушаков: в сборной России надо мной угорали, называли "Нольтрофеичем"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал слухи о том, что именно он случайно попал в глаз Павлу Мамаеву на Евро-2016.— Да, и над тренером угорали.— Да.— Это ерунда, давай не будем на эту тему. Я тебе скажу о другом. В сборной случился спор на очень хорошую сумму. Человек говорил, что мы в этом году даже в тройке не будем. Я выиграл. Так что скоро позвоню этому товарищу, скажу, чтобы готовил деньги. Это как карточный долг – его нужно возвращать. Как отдаст – переведу в детский дом или в развитие футбола.— Не скажу, ну тебя.